FC Bayern Alzenau: Endspiel um den Aufstieg in die Regionalliga

Während die Saison in den beiden Bayernligen Nord und Süd schon seit zwei Wochen beendet ist, steht in Hessen am kommenden Wochenende erst der letzte Spieltag auf dem Programm. Und der hat`s für den einzigen Verein aus dem Freistaat Bayern in der Hessenliga in sich: Mit einem abschließenden Sieg zuhause gegen den Tabellenletzten und feststehenden Absteiger TSV Steinbach Haiger II könnten sich die Alzenauer noch den Meistertitel sichern. Vorausgesetzt Spitzenreiter FSV Fernwald verliert sein letztes Spiel beim FSV Rot-Weiß Wolfhagen.

Was noch besser ist für die Unterfranken aus dem Landkreis Aschaffenburg: Der Sprung in die Regionalliga ist dem FC Bayern Alzenau ohnehin kaum noch zu nehmen. Weil der FSV Fernwald wegen infrastruktureller Probleme - es fehlt eine viertligataugliche Spielstätte - Abstand von einem Aufstieg genommen hat, fehlt den Alzenauern nur noch ein Punkt, um die Rückkehr in Liga vier zu realisieren. Der sollte gegen abgestiegenen TSV Steinbach II allemal drin sein. Die vom Verband geforderten Auflagen für den Aufstieg könnten die Bayern erfüllen.

Nach dem glatten 4:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim SV 1920 Steinbach sagte Coach Angelo Barletta gegenüber der GNZ (Gelnhäuser Neue Zeitung): "Auch wenn beim Gegner etwas die Spannung gefehlt hat, haben wir das sehr gut dort gemacht. Wir haben jetzt am letzten Spieltag unser Finalspiel, das wollten wir so haben." Nach vier nicht einfachen Jahren in der Hessenliga würden die Alzenauer dann im Erfolgsfall die Rückkehr in die Regionalliga Südwest feiern können.



Und so sieht der letzte Spieltag in der Hessenliga aus



Samstag, 31.05. um 15:00 Uhr



SC 1929 Waldgirmes - SV Rot-Weiß Walldorf

FSV Rot-Weiß Wolfhagen - FSV Fernwald

FC Eddersheim - TSV Eintracht Stadtallendorf

1. Hanauer FC - Tus Hornau

KSV Baunatal - Hanauer SC 1960

Hünfelder SV 1919 - SV Weidenhausen

SV 1920 Steinbach - VfB Marburg

FC Bayern Alzenau - TSV Steibach Haiger II

SV Darmstadt 98 II - Türk Gücü Freiberg