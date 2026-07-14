FC Basel sichert sich französisches Abwehrtalent Coleen Louis

– Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Coleen Louis wechselte 2019 aus der Jugendabteilung der US Sénart zu jener der ES Troyes AC. In der Champagne durchlief er bis 2023 mehrere Altersstufen der Troyens, ehe es ihn zum Paris FC weiterzog. Für den Club aus der französischen Hauptstadt lief er in den zwei darauffolgenden Saisons für die U19 und die zweite Mannschaft auf. In jene Zeit fallen auch seine insgesamt fünf Einsätze für die U19 respektive die U20 der französischen Nationalmannschaft. Im vergangenen Sommer wurde Louis vom Amiens SC übernommen. Bei den Nordfranzosen avancierte er in der zweiten Saisonhälfte zum Stammspieler, stieg mit ihnen aber schliesslich in die Ligue 3 ab. Coleen Louis wird auf dem Trikot die Nummer 25 und den Namen seines Vaters «Laffuma» tragen.

Das sagt Coleen Louis zu seinem Wechsel: «Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich weiss, dass der FC Basel enthusiastische Fans hat und das grösste Stadion der Schweiz – ein mythischer Ort. Ich will unsere Anhänger mit meinem Spielstil mitreissen, diesen würde ich folgendermassen beschreiben: kompromisslos in der Defensive und unberechenbar in der Offensive.»

Andreas Herrmann, Technischer Direktor: «Coleen ist ein dynamischer Aussenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv viel Tempo und eine hohe Intensität ins Spiel bringt. Wir verfolgen seine Entwicklung bereits seit längerer Zeit über die französischen U-Nationalteams und sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seinem Entwicklungspotenzial hervorragend zu unserem Weg passt. Seine Laufstärke, seine Athletik und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Defensive.»