FC Basel holt belgischen U21-Nationalspieler Kazeem Olaigbe

– Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

In der vergangenen Saison war Olaigbe innerhalb der türkischen Süper Lig an Konyaspor ausgeliehen. Zudem absolvierte er Einsätze für sämtliche belgischen Nachwuchs-Nationalteams und gehörte zuletzt zum Kader der belgischen U21-Auswahl.

Kazeem Olaigbe: «Der FCB ist ein großer Club mit einer langen Tradition und bekannt dafür, junge Spieler weiterzuentwickeln. Mit meiner Technik und Kreativität will ich der Mannschaft mit Vorlagen und Toren helfen. Ich freue mich darauf, im Joggeli aufzulaufen und hoffe, den Fans mit meinen Leistungen Freude zu bereiten.»

Andreas Herrmann, technischer Direktor des FC Basel 1893, sagt: «Kazeem wird unser Offensiv-Spiel durch sein Tempo, seine Stärken im Eins-gegen-Eins und seiner Polyvalenz bereichern. Wir sehen in ihm einen Spieler mit enormer Qualität und viel Potenzial. Seine Karriere hat zuletzt nicht die erhoffte Entwicklung genommen, doch wir sind überzeugt, dass er bei uns die besten Voraussetzungen findet, um wieder voll durchzustarten.»