FC Basel: Andreas Herrmann wird neuer Technischer Direktor

Der FC Basel 1893 engagiert Andreas Herrmann (34) als Technischen Direktor, Marko Filipovic (47) als Chefscout und Dennis Hofmann (33) als Scout. – Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Andreas Herrmann war während vielen Jahren bei Manchester United tätig, zuletzt als Head of Emerging Talent. Im Scouting-Bereich hat der Deutsche beim englischen Topclub diverse Stufen (Nachwuchs und 1. Mannschaft) durchlaufen und sich einen großen Erfahrungsschatz sowie ein wertvolles internationales Netzwerk aufgebaut. All dies bringt Andreas Herrmann nun beim FCB in seiner neuen Funktion als Technischer Direktor ein, er ist per sofort für die Bereiche Scouting, Recruiting, Verhandlungen, Agenten-Management etc. operativ verantwortlich.

Begleitet wird Herrmann von Marko Filipovic, der ebenfalls von Manchester United zum FCB stösst und hier Chefscout wird. Der ehemalige Profi, bosnisch-schweizerischer Doppelbürger, war von 2011 bis 2016 Scout beim LOSC Lille (1. Mannschaft) und wechselte danach ins Nachwuchs-Scouting von Manchester United, wo er zuletzt als Scout für das Premier-League-Team tätig war. Komplettiert wird das neue Trio schliesslich von Dennis Hofmann, der von Eintracht Frankfurt nach Basel wechselt und beim FCB als Scout tätig sein wird. Als solcher war der Deutsche bei der Eintracht seit 2015 tätig, sowohl im Nachwuchs als auch für die 1. Mannschaft – und seit 2024 als Chefscout für Frankfurt II.

FCB-Präsident David Degen: «Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas, Marko und Dennis für den FCB gewinnen konnten. Sie werden uns mit ihrer langjährigen Expertise in diesem entscheidenden Bereich sicherlich weiterbringen. Für den FCB ist es ein wichtiger Schritt in Zukunft, dass wir damit in der Spieler-Rekrutierung die Kompetenz, Professionalität und Innovation deutlich ausbauen können. Wir wollen und müssen uns diesbezüglich auf hohe internationale Standards begeben, wenn wir auch künftig gute Spieler zum FCB holen wollen, die uns helfen, unsere ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen.»