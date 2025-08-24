FC Basara: Zu brav für die Verbandsliga-Spitze

Es sollte ein erster Gradmesser werden, ob der FC Basara Mainz das Zeug hat, seine hohen Ziele in der Verbandsliga zu erreichen. Am Ende stand eine klare 0:3 (0:2)-Niederlage beim neuen Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Doch das war nicht annähernd die bitterste Nachricht.

Die ereilte die Mainzer Japaner nach dem Abschlusstraining. Zwar steht die Untersuchung noch aus, doch der Mannschaftsarzt ist sich ziemlich sicher: Takahiro Okuno, der von einigen Oberligisten umworbene Abwehrchef, hat sich das Kreuzband gerissen. Eine Nachricht, die den Spielern sichtlich in den Knochen steckte.

„Der Sieg für Mechtersheim geht definitiv in Ordnung, auch wenn er vielleicht ein Tor zu hoch war“, sagt Andreas Mayer, Sportlicher Leiter des FC Basara. Unglücklich war der Zeitpunkt der Gegentore. Erst war Alexander Biedermann nach einem Steckpass auf und davon (42.), dann verwandelte Andrew Wooten für die Star-Truppe aus der Vorderpfalz einen „berechtigten, völlig unnötigen“ Elfer (45.+1).

„Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und kein Tor gemacht“, resümiert Mayer. Und attestiert Keeper Felix Pohlenz ein „herausragendes“ Spiel. Doch als Junpei Hotta den Abschluss von Can Güney ins eigene Tor grätschte, war auch der Kapitän machtlos (89.). „Erfahrung und Cleverness waren der entscheidende Unterschied. Heute war Basara zu brav.“