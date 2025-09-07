Auch in den letzten Jahren jubelten in den Stadtduellen meist die Mainzer Japaner. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

FC Basara überrollt die TSG Bretzenheim Mainzer Verbandsliga-Derby wird zu einer verblüffend klaren Angelegenheit

In diesem Punkt ging die Integration schnell. „Derbysieger“-Rufe schallen über die Hechtsheimer Bezirkssportanlage, als der 4:0 (2:0)-Sieg des FC Basara Mainz gegen die TSG Bretzenheim besiegelt ist. Die in Winter- und Sommer-Transferphase runderneuerte Mannschaft der Mainzer Japaner hatte für das Stadtduell besonders viel Motivation aufgebaut.

„Wir wollten ihnen den Schneid abkaufen, aber das haben sie stattdessen mit uns gemacht“, sagt TSG-Trainer Timo Schmidt, der in seiner Aufstellung extra Wert auf Körperlichkeit gelegt hatte. „Aber dann sind wir ganz schlimm ins Spiel gestartet, sehr fehlerhaft, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Als hätten wir Blei in den Beinen.“ Gestern, 16:00 Uhr FC Basara Mainz Basara TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh 4 0 Abpfiff

Logisch, dass die Stimmungslage bei Basara-Cotrainer Kevin Miller eine ganz andere war: „Wir hatten viele, viele Chancen und können schon in der ersten Halbzeit viel höher führen.“ Erst versenkte Taiga Ishida die Hereingabe von Emu Kasahara (11.), dann brachte Niko Neal einen Umschaltangriff nach Ryoji Matsumuras Vorarbeit ins Ziel (18.). „Natürlich“, sagt Schmidt, „ist das ein guter Gegner, aber wir haben auch sehr viel zu diesem Spielverlauf beigetragen, mit haarsträubenden Fehlern. Bis wir uns gefangen hatten, stand es schon 0:2.“ Dann scheiterten Luca Scherer und Can Tasdemir an Latte und Pfosten, was das Spiel wieder hätte spannend machen können. Doch das gelang nicht, auch nicht in Überzahl nach Gianni Aulettas Ampelkarte (54.).