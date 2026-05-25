FC Basara spielt Tiki-Taka und buht einen Abgang aus

Mit einem 3:3 (0:2) gegen Eintracht Bad Kreuznach verabschiedet sich der FC Basara Mainz aus dieser Verbandsliga-Saison. Rang drei stand vorher schon fest. Der personelle Neuaufbau erhielt einen Rückschlag.
Das Wettschießen um die Torjägerkanone ging an SGE-Stürmer Deniz Darcan, der mit 18-Meter-Flachschuss (5.) und Kopfball (43.) auf 28 Treffer erhöhte, während ein halbes Dutzend Versuche von Ex-Mitspieler Gianni Auletta ihr Ziel verfehlten.
Die „Diamanten“ trugen schwer an der vorige Woche verpassten Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Die Eintracht spielte befreit auf – und brach nach dem 0:3 durch David Molnar (55.) konditionell zusammen. Der Yamashita-Club spielte plötzlich Tiki-Taka. Kiyoshi Oshima drehte die Kreuznacher Abwehr auf links, der seit September ausgefallene Daisuke Fukuhara krönte sein Comeback mit einem Doppelpack (67., 72.), Taisei Okamoto knallte den Ball aus 15 Metern ins lange Eck (81.). Nur Aulettas 4:3 sollte wegen Stürmerfouls nicht zählen (90.).
Nach dem Spiel verabschiedeten die Mainzer neben Bennet Schürer (Bodenheim) und dem fortgezogenen Espen Lautermann auch Niko Neal (Ziel offen) und, unter Buhrufen seiner Kollegen, Exaurce Papela, der, obgleich seine Zusage für die neue Saison schon vermeldet worden war, zu Oberligist SV Gonsenheim wechselt. Manager Andreas Mayer lud zum Grillfest und sprach von einer tollen Saison, die leider ungekrönt blieb. Den Aufstieg wird Basara wieder anpeilen.
FC Basara Mainz: Pohlenz (46. Morioka) – Utsugi, Seib (66. Katende), Dillitz, Sakatsume – Oshima, Ishida (62. Marzi), Papela (59. Kimura), Neal (66. Fukuhara) – Okamoto, Auletta.