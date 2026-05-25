FC Basara spielt Tiki-Taka und buht einen Abgang aus Mainzer Japaner erst deprimiert und dann spielfreudig beim 3:3 gegen Bad Kreuznach +++ Papelas Abgang sorgt für Enttäuschung von Torben Schröder · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Die deutsch-japanische Mainzer Mannschaft wird einen neuen Anlauf zum Aufstieg nehmen. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Mit einem 3:3 (0:2) gegen Eintracht Bad Kreuznach verabschiedet sich der FC Basara Mainz aus dieser Verbandsliga-Saison. Rang drei stand vorher schon fest. Der personelle Neuaufbau erhielt einen Rückschlag.

Das Wettschießen um die Torjägerkanone ging an SGE-Stürmer Deniz Darcan, der mit 18-Meter-Flachschuss (5.) und Kopfball (43.) auf 28 Treffer erhöhte, während ein halbes Dutzend Versuche von Ex-Mitspieler Gianni Auletta ihr Ziel verfehlten. Gestern, 15:00 Uhr FC Basara Mainz Basara SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach 3 3 Abpfiff Die „Diamanten“ trugen schwer an der vorige Woche verpassten Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Die Eintracht spielte befreit auf – und brach nach dem 0:3 durch David Molnar (55.) konditionell zusammen. Der Yamashita-Club spielte plötzlich Tiki-Taka. Kiyoshi Oshima drehte die Kreuznacher Abwehr auf links, der seit September ausgefallene Daisuke Fukuhara krönte sein Comeback mit einem Doppelpack (67., 72.), Taisei Okamoto knallte den Ball aus 15 Metern ins lange Eck (81.). Nur Aulettas 4:3 sollte wegen Stürmerfouls nicht zählen (90.).