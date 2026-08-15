FC Basara: "So ein komisches Tor braucht man manchmal"

Auch kuriose Tore dürfen freudig bejubelt werden. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am 25. April gewann der FC Basara Mainz letztmals ein Verbandsligaspiel. Nach dem 4:0 gegen den direkten Konkurrenten Jahn Zeiskam war der Sprung in die Aufstiegsrunde zum Greifen nah. Es folgten sechs Spiele ohne Sieg, Rang drei, ein Fehlstart in die neue Saison – und nun ein 2:1 (0:0), wieder gegen die Pfälzer.

Im Schlussspurt drehten die Mainzer Japaner den Rückstand durch Jannis Fetzner (63.). „Es war ein relativ gutes Spiel von beiden Mannschaften“, sagt Cotrainer Kevin Miller, der eine Reihe Halbchancen bilanzierte. „Das Gegentor hat bei uns etwas die Luft rausgenommen. Und Zeiskam hat sehr gut in der Defensive verschoben.“

Mit seinen Wechseln ging Trainer Shinji Okazaki ins Risiko, und das zahlte sich aus. Neuzugang Yuga Arai drehte sich um seinen Gegenspieler und wurde festgehalten. Sah sehr nach Elfmeter aus, doch Arai brachte den Ball noch Richtung Tor, wo Niklas Dillitz abstaubte (87.). Es ertönte auch ein Pfiff, doch nach Rücksprache mit dem Assistenten gab die Unparteiische das Tor – mehr Vorteil geht ja nicht, und der Ball soll schon hinter der Linie gewesen sein.