FC Basara: Seit acht Stunden ohne Gegentor

Wenn Exaurce Papela abzieht, besteht die Chance auf ein Traumtor. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Ein doppelt schöner Treffer bringt dem FC Basara Mainz den Pflicht-Dreier. Exaurce Papela schoss den Ball aus 22 Metern in mittiger Position rechts oben in den Winkel (44.). Das Traumtor, malerisch vor ob der untergehenden Sonne goldgelbem Himmel am Donnersberg vom Basara-Staff gefilmt, genügte zum 1:0 (1:0)-Sieg bei der TuS Steinbach.

Vorletzter gegen Dritter in der Fußball-Verbandsliga – dieser Erfolg war alternativlos für die „Diamanten“. Und es war der fünfte Zu-Null-Sieg am Stück, der zehnte Dreier aus den letzten zwölf Partien. Trainer Shinji Okazaki hat seinen Stamm gefunden und wechselt, nach einigen Sprunghaftigkeiten im alten Jahr, kaum noch bei der Startelf und schon gar nicht mehr bei der Grundformation. Die Winter-Transferphase war ein voller Erfolg, die Zugänge Torben Seib, Yuto Utsugi, Taisei Okamoto und Zen Sakatsume haben sich quasi aus dem Stand unverzichtbar gemacht.

Und im Aufstiegsrennen dürfen es, anders als beim glänzenden 4:0 in Hüffelsheim am Wochenende, gern auch mal Arbeitssiege sein. „In der ersten Halbzeit haben wir für die Platzverhältnisse sehr guten Fußball gespielt“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Mayer, „in der zweiten Halbzeit war es ein reines Kampfspiel, da gab es nicht mehr viele Ballstafetten. Aber es war ein absolut verdienter Sieg.“