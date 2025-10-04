FC Basara schrammt erneut an Topspiel-Sieg vorbei

Es soll einfach nicht sein. Auch nach dem 2:2 (0:1) gegen den FC Bienwald Kandel wartet der FC Basara Mainz auf seinen ersten Spitzenspiel-Sieg in der Verbandsliga. So wird es schwierig mit dem angestrebten Oberliga-Aufstieg.
Dabei zeigten die „Diamanten“ eigentlich, wie es gehen könnte. Sie ließen wenig zu, wobei Renaldo Balasa den ersten Abwehr-Schnitzer direkt mit dem 0:1 bestrafte (36.). Viel mehr klare Chancen gab es in einer von der Taktik geprägten ersten Halbzeit nicht.
Ganz anders nach dem Seitenwechsel. Da drehten die Mainzer Japaner richtig auf, beschäftigten den bis auf Rang eins durchgestarteten Aufsteiger permanent. Kandel hatte gar keinen Zugriff mehr – und ließ sich zweimal bei weiten Bällen abkochen. Erst spielte Seiya Nagao für Gianni Aulettas neuntes Saisontor quer (55.), dann traf Ryoji Matsumura ins lange Eck (82.).
Die Führung entsprach längst dem Chancenverhältnis und war hoch verdient. Doch auf einmal machten die Pfälzer wieder Druck und kamen nach einem hohen Ball noch durch Yasin Özcelik zum Ausgleich (90.+2). „Wir haben genug Chancen und müssen mehr Tore machen“, ärgert sich Cotrainer Kevin Miller. Die Gelegenheit, im Konter das 3:1 zu setzen, gab es.
Das nächste Topspiel steht bevor
Stattdessen müssen die „Diamanten“, nach dem 1:1 in Waldalgesheim, laut Miller vier verlorene Punkte verbuchen. „Die letzte Mentalität hat gefehlt“, sagt der Cotrainer, „schade. Wir haben wieder unseren Fußball gespielt, aber es fehlt das letzte Bisschen. Das ist keine Frage der Taktik, sondern der Erfahrung. Das muss unsere junge Mannschaft einfach lernen.“
Die nächste Chance gibt es schon kommenden Samstag (15 Uhr) in Zeiskam. „Dort ist es immer schwer“, sagt Miller, „wir müssen die gleiche Mentalität an den Tag legen – nur diesmal bis zum Schlusspfiff.“
FC Basara: Pohlenz – Nakashima, Katende, Dillitz, Oshima – Papela, Kimura – Nagao, Ishida (74. Matsumura), Neal (74. Kasahara) – Auletta (87. Munevar).