Der Einsatz stimmte beim FC Basara, doch die Ausbeute nicht. – Foto: Zafer Hosman (Archiv)

FC Basara schrammt erneut an Topspiel-Sieg vorbei 2:2 gegen Kandel trotz starker zweiter Halbzeit +++ Auletta steht schon bei neun Treffern Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Basara FC Bienwald

Es soll einfach nicht sein. Auch nach dem 2:2 (0:1) gegen den FC Bienwald Kandel wartet der FC Basara Mainz auf seinen ersten Spitzenspiel-Sieg in der Verbandsliga. So wird es schwierig mit dem angestrebten Oberliga-Aufstieg.

Dabei zeigten die „Diamanten“ eigentlich, wie es gehen könnte. Sie ließen wenig zu, wobei Renaldo Balasa den ersten Abwehr-Schnitzer direkt mit dem 0:1 bestrafte (36.). Viel mehr klare Chancen gab es in einer von der Taktik geprägten ersten Halbzeit nicht. Heute, 16:00 Uhr FC Basara Mainz Basara FC Bienwald Kandel FC Bienwald 2 2 Abpfiff

Ganz anders nach dem Seitenwechsel. Da drehten die Mainzer Japaner richtig auf, beschäftigten den bis auf Rang eins durchgestarteten Aufsteiger permanent. Kandel hatte gar keinen Zugriff mehr – und ließ sich zweimal bei weiten Bällen abkochen. Erst spielte Seiya Nagao für Gianni Aulettas neuntes Saisontor quer (55.), dann traf Ryoji Matsumura ins lange Eck (82.). Die Führung entsprach längst dem Chancenverhältnis und war hoch verdient. Doch auf einmal machten die Pfälzer wieder Druck und kamen nach einem hohen Ball noch durch Yasin Özcelik zum Ausgleich (90.+2). „Wir haben genug Chancen und müssen mehr Tore machen“, ärgert sich Cotrainer Kevin Miller. Die Gelegenheit, im Konter das 3:1 zu setzen, gab es.