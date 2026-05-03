FC Basara patzt, Jahn Zeiskam schließt auf

Weil der FC Basara Mainz nach acht Verbandsliga-Siegen am Stück wieder Federn lässt und Jahn Zeiskam sich gegen die TSG Bretzenheim schadlos hält, ist das Rennen um Rang zwei knapper denn je.
Jahn Zeiskam – TSG Bretzenheim 2:0 (1:0). „Ein verdientes Ergebnis“ sah TSG-Trainer Timo Schmidt, „aber mit ein bisschen Matchglück nehmen wir was mit.“ Nach 60 ereignisarmen Minuten versuchten die 46er mehr nach vorn, ohne richtig durchschlagskräftig zu werden.
Ein abgefälschter Freistoß (Joe-Luca Fuhr/44.) und ein Gegenstoß (Josip Saravanja/76.) brachten die Entscheidung. Paul Jung, der bei der Entstehung des 0:2 ein Foulspiel moniert hatte (76.), und Lukas Helbach wegen Handspiel-Reklamierens (89.) sahen Zeitstrafen.
Damit umklammern die 46er nun punktgleich mit dem Pirmasenser Verbandsliga-Unterbau die Trennlinie zur Abstiegszone. Und steuern, auch weil die unübersichtliche Oberliga-Tabelle noch viel Spannung verspricht, auf ein neuerliches Herzschlag-Saisonfinale zu.
TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Jung, Loran (69. Zeller) – Leismann (79. Helbach), Balik (79. Frick), Günes, Fischer – Noory (57. Koutny), Gehrling, Ko (65. Sonnenschein).
Viktoria Herxheim – FC Basara Mainz 1:1 (1:1). Die Basara-Elf, die Zeiskam 4:0 schlug, tat sich auf dem Pfälzer Rasenplatz schwer. Shelby Printemps scheiterte früh frei vor dem Tor. Auf Kevin Baltruschs Treffer (19.) reagierten die „Diamanten“ prompt, der durch die Mitte in die Tiefe geschickte Taisei Okamoto glich aus (20.).
„Es war ein sehr hitziges Spiel“, sagt Teammanager Phuong Truong, „wir waren in der ersten Halbzeit phasenweise deutlich besser, aber nach den beiden Toren war es insgesamt beiderseits kein gutes Spiel. Wir wirkten ein bisschen müde.“ Hinten raus drückten die Mainzer Japaner noch einmal, doch Nico Neals Schlenzer und Shunta Kimuras Freistoß brachten nichts ein.
Mit diesem Zähler haben die Herxheimer ihren Klassenerhalt auch rechnerisch sicher. „Ein gerechtes Ergebnis“, findet Truong. Damit stehen Basara und Zeiskam nun punktgleich auf Rang zwei, was ein Entscheidungsspiel bedeuten würde.
FC Basara: Pohlenz – Seib, Dillitz, Wakeshima – Nakashima (27. Oshima), Papela (83. Ishida), Utsugi (68. Kimura), Sakatsume (83. Neal) – Auletta (68. Saeki), Printemps, Okamoto.