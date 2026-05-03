FC Basara patzt, Jahn Zeiskam schließt auf Mainzer Japaner kommen in Herxheim nur zu einem 1:1 +++ Bretzenheim diesmal offensiv zu schwach für Zählbares von Torben Schröder · Heute, 19:47 Uhr · 0 Leser

Zum Ins-Trikot-Beißen: Eine Woche nach dem Topspiel-Sieg ist Jahn Zeiskam schon wieder mit dem FC Basara gleich gezogen. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Weil der FC Basara Mainz nach acht Verbandsliga-Siegen am Stück wieder Federn lässt und Jahn Zeiskam sich gegen die TSG Bretzenheim schadlos hält, ist das Rennen um Rang zwei knapper denn je.

Jahn Zeiskam – TSG Bretzenheim 2:0 (1:0). „Ein verdientes Ergebnis“ sah TSG-Trainer Timo Schmidt, „aber mit ein bisschen Matchglück nehmen wir was mit.“ Nach 60 ereignisarmen Minuten versuchten die 46er mehr nach vorn, ohne richtig durchschlagskräftig zu werden. Ein abgefälschter Freistoß (Joe-Luca Fuhr/44.) und ein Gegenstoß (Josip Saravanja/76.) brachten die Entscheidung. Paul Jung, der bei der Entstehung des 0:2 ein Foulspiel moniert hatte (76.), und Lukas Helbach wegen Handspiel-Reklamierens (89.) sahen Zeitstrafen.

Damit umklammern die 46er nun punktgleich mit dem Pirmasenser Verbandsliga-Unterbau die Trennlinie zur Abstiegszone. Und steuern, auch weil die unübersichtliche Oberliga-Tabelle noch viel Spannung verspricht, auf ein neuerliches Herzschlag-Saisonfinale zu. TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Jung, Loran (69. Zeller) – Leismann (79. Helbach), Balik (79. Frick), Günes, Fischer – Noory (57. Koutny), Gehrling, Ko (65. Sonnenschein).