FC Basara Mainz marschiert weiter

Die "Diamanten" kommen derzeit aus dem Jubeln nicht mehr heraus. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Mit dem dritten Zu-Null-Sieg am Stück bleibt der FC Basara Mainz dran am Verbandsliga-Zweiten Jahn Zeiskam. Das 3:0 (2:0) gegen TuS Hohenecken hätte, wie Teammanager Phuong Truong betont, noch viel höher ausfallen können. Doch die Torbilanz zählt nicht, bei Punktgleichheit gäbe es am Saisonende Entscheidungsspiele.

Sieben der letzten neun Spiele haben die „Diamanten“ gewonnen. Ein Lauf, den auch die Integration einer Handvoll Winter-Neuzugänge nicht ins Stocken brachte. Trainer Shinji Okazaki vertraute, was eher eine Ausnahme ist, der Sieger-Elf aus Bretzenheim (2:0). „Wir haben das Spiel total dominiert, von der ersten bis zur letzten Minute“, freut sich Truong, „wir haben in der Defensive überragend gestanden, kaum einen Torschuss zugelassen, früh 2:0 geführt und noch vieles liegen lassen.“

Kiyoshi Oshima eröffnete vor 270 Zuschauern mit einem Distanzschuss unter den Querbalken (4.). Makoto Saeki legte per Abstauber nach Gianni Aulettas Freistoß nach (10.). Seinen 21. Saisontreffer setzte Auletta, der erfolgreichste Verbandsliga-Torjäger, per Elfmeter (50.). Auch Oshimas zwischenzeitliche Zeitstrafe (12.) änderte nichts an der Dominanz der Mainzer Japaner, denen immer wieder – etwa in der der Schlussphase im Eins-gegen-Eins mit Auletta oder bei Torben Seibs Kopfball – TuS-Torwart Philipp Heimler im Weg stand.