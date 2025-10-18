FC Basara Mainz: Magerkost beim Japan-Fest

Basara (blau) mühte sich, kam jedoch kaum zu Abschlüssen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Es ist angerichtet. Das japanische Fest auf der Bezirkssportanlage Hechtsheim mit Schwertkampf-Schau, kulinarischer Vielfalt, Verkaufsständen und Musik ist gut besucht. Aus England ist ein Kamerateam vor Ort, das eine Reportage über die Meistermannschaft von Leicester City 2015/16 dreht. Und damit auch über Shinji Okazaki, den Cheftrainer des FC Basara Mainz. Dann verliert auch noch Kandel, und Hüffelsheim und Waldalgesheim nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Doch die Mainzer Japaner machen nichts daraus.

Heute, 16:00 Uhr FC Basara Mainz Basara SV Viktoria Herxheim Vi. Herxheim 0 0 Abpfiff Entsprechend groß ist der Frust nach dem 0:0 gegen Viktoria Herxheim. Mit nur einem Dreier aus sechs Spielen schwinden die Hoffnungen, an der Verbandsliga-Spitze mitzumischen, dahin. Auf „ein ereignisarmes Spiel und ein verdientes 0:0“ blickt der Sportliche Leiter Andreas Mayer: „Wir müssen weiter daran arbeiten, aus dem Loch zu kommen. Heute war mehr Positives als Negatives. Aber auch wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, wäre heute wohl kein Tor gefallen. Und im Elfmeterschießen auch nicht.“