FC Basara Mainz: Magerkost beim Japan-Fest

Es ist angerichtet. Das japanische Fest auf der Bezirkssportanlage Hechtsheim mit Schwertkampf-Schau, kulinarischer Vielfalt, Verkaufsständen und Musik ist gut besucht. Aus England ist ein Kamerateam vor Ort, das eine Reportage über die Meistermannschaft von Leicester City 2015/16 dreht. Und damit auch über Shinji Okazaki, den Cheftrainer des FC Basara Mainz. Dann verliert auch noch Kandel, und Hüffelsheim und Waldalgesheim nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Doch die Mainzer Japaner machen nichts daraus.
Entsprechend groß ist der Frust nach dem 0:0 gegen Viktoria Herxheim. Mit nur einem Dreier aus sechs Spielen schwinden die Hoffnungen, an der Verbandsliga-Spitze mitzumischen, dahin. Auf „ein ereignisarmes Spiel und ein verdientes 0:0“ blickt der Sportliche Leiter Andreas Mayer: „Wir müssen weiter daran arbeiten, aus dem Loch zu kommen. Heute war mehr Positives als Negatives. Aber auch wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, wäre heute wohl kein Tor gefallen. Und im Elfmeterschießen auch nicht.“
Die „Diamanten“ mühten sich, schienen den Schwung ihres Fests mitnehmen zu wollen. Doch die aufmerksame und gut strukturierte Defensive der Gäste ließ lange keine zwingenden Abschlüsse zu. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel ließ Bastian Sommer, frei auf Basara-Keeper Felix Pohlenz zulaufend, eine Hundertprozentige aus. In den neuerlichen Offensiv-Drang der Platzherren fiel Seiya Nagaos Zeitstrafe (54.). Gianni Auletta hatte zwei dicke Chancen (68., 82.), Pohlenz hielt bei Marcel Meinzers Kopfball die Luft an (70.). Die größten Möglichkeiten leiteten Abspielfehler ein. Den spielerischen Schlüssel, die Pfälzer zu knacken, fanden die „Diamanten“ bei aller Einsatzfreude nicht.
FC Basara: Pohlenz – Kasahara, Katende, Dillitz, Wakeshima (68. Nakashima) – Oshima, Papela, Ishida, Kimura (57. Neal) – Auletta, Nagao.