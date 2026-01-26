FC Basara Mainz holt Torben Seib

Den in Rheinhessen bekanntesten neuen Namen trägt Torben Seib, der nach Jugend-Jahren beim SV Gonsenheim, 1. FC Kaiserslautern und TSV Schott Mainz mit seinen Freunden bei der TuS Wörrstadt als Leistungsträger von der B-Klasse in die Bezirksliga durchmarschiert ist. Shelby Printemps, Typus bulliger Mittelstürmer, bringt einiges an Ober- und Regionalligaerfahrung mit. Der in der Junioren-Bundesliga ausgebildete Oscar Moreno soll die Abwehr verstärken.

Hinzu kommt ein halbes Dutzend Neuzugänge aus Japan. Zwei Abgänge, die einiges an Einsatzzeiten vorzuweisen hatten, stehen auf der Gegenseite. Um wen es geht, wie es zu den Wechseln kam und welchen Eindruck die Neuen schon hinterlassen haben, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.