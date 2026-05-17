FC Basara Mainz: Aufstieg verpasst

Der Traum vom Oberliga-Aufstieg ist geplatzt. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Der Traum vom Aufstieg ist geplatzt für den FC Basara Mainz. Durch die 1:2 (0:0)-Niederlage beim SV Steinwenden ist Verbandsliga-Rang zwei nicht mehr zu erreichen. Seit dem 4:0 gegen Vizemeister Jahn Zeiskam geht nichts mehr bei den Mainzer Japanern.

Man kann es auch positiv sehen. „Double statt Triple“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Mayer. Vor ihrem Spiel fieberten die „Diamanten“ mit ihrem Clubchef Takashi Yamashita und freuten sich über den Bundesligaaufstieg der 05-Frauen. Und auf der Rückfahrt schickte die eigene zweite Mannschaft lauter Fotos von ihrer Meisterparty aus der A-Klasse.

Dennoch: „Die Enttäuschung ist riesengroß“, stellt Mayer fest, „und es lag definitiv nur an uns.“ Basara kam gut ins Spiel, doch mehr und mehr schlichen sich Nervosität und Ungenauigkeiten ein. „Wir haben unsere Stärken nicht mehr gezeigt, waren zu verkrampft. So ist das Ergebnis unter dem Strich nicht mal unverdient.“