FC Basara: Lautermann wird gefeiert

Wer zu diesem Verbandsligaspiel etwas später kam und etwas früher ging, verpasste das Wesentliche – und zwar alle drei Tore beim 2:1 (1:1)-Sieg des FC Basara Mainz gegen den SV Steinwenden.

Die erste Minute lief noch, da führten nach einem Ball über die Kette und David Höfts Schuss schon die Pfälzer. Die erste Zigarette war noch nicht ganz geraucht, da glich Seiya Nagao nach Niklas Dillitz' langem Ball auch schon aus (4.). In der Folge sah Andreas Mayer, der Sportliche Leiter der „Diamanten“, eine gute erste und eine sehr gute zweite Halbzeit seiner Mannen, wenn nicht sogar die Beste seit Monaten.

Gianni Auletta verfehlte, wiederum nach langem Ball, diesmal von Espen Lautermann, um Zentimeter die Pausenführung. Und sah dann, weil er nach dem Abseitspfiff weiterspielte, die Gelbe Karte plus (61.) – schon die sechste Zeistrafe für die Mainzer Japaner. Nagao per Lupfer nach einer Ballstafette sowie Emu Kasahara und Dillitz im geblockten Doppel-Hundertprozenter scheiterten ebenfalls, ehe Lautermann nach einem Standard der Ball vor die Füße flipperte. Nach seinem Tipp-Kick-Siegtreffer (89.) wurde der lange zuletzt oft privat verhinderte Verteidiger im Mannschaftskreis mit Gesängen gefeiert.

Die steuerten auch die Baseballer der Mainz Athletics, die sich auf Einladung der Platzherren zum Gegenbesuch unter die 200 Zuschauer gemischt hatten, bei. „Wir haben in der zweiten Halbzeit extrem viel Druck gemacht, waren technisch sehr sauber“, lobt Mayer, „das war ein absolut verdienter Sieg gegen einen guten Gegner, der aber kaum Chancen hatte.“