FC Basara: Kantersieg gibt Schwung für's Derby Ungefährdtes 8:0 gegen Morlautern +++ "In Bretzenheim wird es ein ganz anderes Spiel" von Torben Schröder · Heute, 19:35 Uhr

Acht Mal konnte der FC Basara jubeln, zwei Tore steuerte Gianni Auletta bei. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Würde in der Verbandsliga Südwest die Torbilanz zählen – es wäre ein Sahnetag gewesen für den FC Basara Mainz. So aber wurde das 8:0 (4:0) gegen den SV Morlautern ziemlich geschäftsmäßig abgewickelt. Die Pfälzer erweckten den Anschein, das Thema Klassenerhalt schon ad acta gelegt zu haben. An ihre Leistungsgrenze stieß allein die Musikanlage der „Diamanten“, die bei all den Ansagen und Torhymnen arg übersteuert klang.

Nach 20 Minuten waren die Befürchtungen, es könnte sich ein Geduldspiel entwickeln, verflogen. Taisei Okamoto brach den Bann. Auf einmal ging es kinderleicht. Steckpass, Makoto Saeki schiebt den Ball an den Innenpfosten (26.). Weiter Ball an die Strafraumgrenze, Keeper und Abwehr kommen sich in die Quere, Saeki muss auf dem Weg zum leeren Tor nur noch Teamkollege Zen Sakatsume abschütteln (33.). Distanzschuss, Abpraller, Niklas Dillitz, der anstelle des dienstlich verhinderten Felix Pohlenz die Kapitänsbinde trägt, staubt ab (39.). Und immer wieder erklingt, galoppiert der „Tokyo Drift"-Song aus der „Fast & Furious"-Actionfilmreihe. Goalgetter Gianni Auletta, der vor dem Seitenwechsel schon etwas ungeduldig wirkte, weil er beim Torreigen außen vor geblieben war, bekam vom Flügel aus zwei typische Mittelstürmer-Tore vorgelegt (56., 62.), und auch die beiden japanischen Winter-Neuzugänge Ryoma Osaka (59.) und Yuto Utsugi (82.) durften noch jubeln.