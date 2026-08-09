FC Basara: Kann Vodi der neue Auletta werden?

Groß, schnell, körperlich gut in Schuss und zu starken Abschlüssen imstande - David Vodi (Mitte) bringt viel mit, um beim FC Basara zu zünden. – Foto: Pia Pfeifer

So hatten sie sich das vorgestellt. Steckpass von Serdal Günes in die Tiefe, David Vodi nimmt den Ball perfekt mit, guckt den Keeper aus und schiebt ein (48.). Das finale 1:1 (0:1) bei Alemannia Waldalgesheim war so ein idealtypischer Moment für den FC Basara Mainz, genauso wie eine Viertelstunde vor Schluss der Lauf Vodis über außen und das flache Zuspiel. Nur, dass Makoto Saeki den Ball aus fünf Metern gefühlt ebenso weit über das Tor knallte.

Ein verdientes Unentschieden in einem beiderseits chancenarmen Spiel sah der Sportliche Leiter Andreas Mayer: „Vielleicht 40 Minuten hat das Spiel so ausgesehen, wie wir uns das vorstellen.“ Mit sechs Neuzugängen in der Startelf fehlt die Abstimmung. Das Problem kennen sie bei den „Diamanten“, auch wenn es in den letzten Jahren immer viele neue Japaner zu integrieren galt statt aktuell vieler Einheimischer.

Das sollte den Prozess eigentlich beschleunigen – wäre da nicht die Leerstelle vorne drin, denn taktisch war alles auf den zum TSV Schott abgewanderten Gianni Auletta zugeschnitten. Die Neujustierung fällt mit einem äußerst schweren Auftaktprogramm zusammen, die Nachfolgesuche verlief bislang erfolglos. Also braucht es mehr solcher Vodi-Momente. Und weniger Patzer wie beim Rückstand, als Elias Heine eine Flanke unterschätzte und Noah Mukanya profitierte (22.).