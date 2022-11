FC Basara: Itjeshorst-Abschied mit einem Sieg "Diamanten" schlagen Speyer und verabschieden ihren langjährigen Abwehrchef

Das mühsame, aber verdiente 2:0 (0:0) gegen Verbandsliga-Schlusslicht FC Speyer „war nicht unser bestes, attraktivstes Spiel, aber wir haben uns am Ende zusammengerissen und den Sieg eingefahren“, sagt Itjeshorst. Die „Diamanten“ hatten sehr viel Ballbesitz, machten aber zu wenig Tempo und mussten lange zittern, ehe Alessandro Marino nach einem Ball in die Tiefe den Knoten löste (83.). Benjamin Ghatas legte per Konter nach (85.). „Der Gegner hat sehr kompakt und konzentriert verteidigt“, sagt Trainer Takashi Yamashita, „das Spielniveau war nicht hoch. Wir haben Geduld gebraucht, aber Speyer wurde auch kaum gefährlich.“