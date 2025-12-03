FC Basara: Erfolgreiche Ukraine-Unterstützung mit Benefizspiel

Smelyanskyy coacht inzwischen die G-Jugendlichen in Laubenheim. Dem zweifachen Familienvater ist der karitative Ansatz des Spiels besonders wichtig. „Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, vor Shinji Okazaki zu spielen?“, strahlt er, „ich habe den Jungs gesagt: Ihr spielt für euch – und für die Kinder in der Ukraine. Ein großer Dank an Basara. Wir, die aus der Ukraine kommen, gucken immer noch jeden Morgen auf das Handy, um die neuesten Nachrichten zu lesen und zu schauen, wie es unseren Verwandten geht. Der Krieg ist unser Alltag.“