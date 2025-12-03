FC Basara: Erfolgreiche Ukraine-Unterstützung mit Benefizspiel

Mainz. Zum Spiel gehen sie in Blau und Gelb gehüllt aufs Feld, und vor dem Wiederanpfiff machen sie sich noch einmal im Mannschaftskreis heiß. Die Spieler des FC Khadar hatten sich einiges vorgenommen für ihr Freundschaftsspiel bei den Verbandsliga-Fußballern des FC Basara Mainz. Die Ukraine zu repräsentieren, denn sie alle kamen, nachdem Russland ihr Heimatland angegriffen hatte, nach Deutschland. Für den guten Zweck spielen. Und auf sich aufmerksam machen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Für eine neu zusammengewürfelte Mannschaft in einem Testspiel, denkt sich Basara-Verteidiger Finn Wronkowski, war da ziemlich viel Kommunikation und Einsatzfreude. Khadar, das ist, wie Organisator Mykhailo Lozovyi erklärt, ein Kunstwort aus Charkiw, der vom russischen Angriffskrieg stark betroffenen Stadt, und dem ukrainischen Wort für Geschenk. Die Einnahmen des Spiels, aus dem Verkauf von Essen und Getränken sowie einer Tombola, gehen an eine Stiftung, die durch den Krieg verwaiste, behinderte und heimatlos gewordene Kinder in der Ukraine unterstützt.
Vollauf zufrieden ist Lozovyi mit dem Zuspruch von gut 100 Zuschauern: „Ich dachte, es kommen vielleicht zehn oder 20 Leute. So viele bei dem Wetter – unglaublich“, strahlt der junge Sportjournalist, der auch ein von der ukrainischen Nationalmannschaft signiertes Trikot zur Tombola beigesteuert hatte. Das große Los zog Andreas Elbert, Trainer der zweiten Basara-Mannschaft, die die Mehrzahl der Mainzer Spieler beigesteuert hatte. Und gab das Trikot nach dem Spiel an Gennadiy Smelyanskyy, seinen Vor-Vorgänger bei den „Diamanten“, der nun die Khadar-Auswahl gecoacht hatte, weiter, für den guten Zweck.
Auch Schiedsrichter Jan-Josef Klewitz sorgte für Freude, als er seine Spesen dem karitativen Zweck widmete. Für Shinji Okazaki war es eine Selbstverständlichkeit, dass der FC Basara der Einladung zu dem Benefizspiel folgt. „Fußball hat für mich etwas mit Familie zu tun“, sagt der Cheftrainer der Mainzer Japaner, „Gennadiy war einmal Basara-Trainer, daher sind wir glücklich, dieses Spiel machen zu können. Es ist für die Spieler eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren, und die wohltätige Aktion zugunsten der Kinder ist uns sehr wichtig.“
Präsentieren konnten sich sowohl die eigenen Zweitmannschaftsspieler als auch die ukrainischen Amateurfußballer, die sich aus regionalen Vereinen zusammengefunden hatten. Viermal gab es für Basara-Stadionsprecher Lukas Zepter, der zugleich Trainer bei Partnerverein Willy Wacker ist, Gelegenheit, die Torhymne, den aus der „Fast & Furious“-Reihe bekannten „Tokyo Drift“-Song, abzuspielen. Und einmal erklang auch „High Noon“-Musik, vor dem Elfmeter der Gastgeber. Der flog über das Tor, trotzdem gewann Basara den Test 4:0. Nicht mehr mit dabei sind übrigens Ryoji Matsumura und Emu Kasahara, die den Verein in der jüngst begonnenen Winterpause verlassen haben.
Smelyanskyy coacht inzwischen die G-Jugendlichen in Laubenheim. Dem zweifachen Familienvater ist der karitative Ansatz des Spiels besonders wichtig. „Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, vor Shinji Okazaki zu spielen?“, strahlt er, „ich habe den Jungs gesagt: Ihr spielt für euch – und für die Kinder in der Ukraine. Ein großer Dank an Basara. Wir, die aus der Ukraine kommen, gucken immer noch jeden Morgen auf das Handy, um die neuesten Nachrichten zu lesen und zu schauen, wie es unseren Verwandten geht. Der Krieg ist unser Alltag.“