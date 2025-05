FC Basara: Blamage, die Zweite

Sie hatten sie noch angesprochen, die Blamage aus der Hinrunde. Da holte die TuS Rüssingen ihren ersten Punkt dieser Verbandsliga-Saison – beim 1:1 gegen den FC Basara. Diese Scharte wollten die Mainzer unbedingt auswetzen. Stattdessen gab es erneut ein 1:1 (0:1), der zweite Punkt des längst abgestiegenen Teams vom Donnersberg in diesem Kalenderjahr. Damit sind, wieder eine Premiere, die „Diamanten“ die erste Mannschaft, die zweimal gegen Rüssingen nicht gewinnen konnte.

Auf gefühlte 85 Prozent taxierte Baroli den Ballbesitz der Mainzer Japaner. Der erste ernsthafte Abschluss der Gäste, nach einem Steckpass in den Strafraum, saß direkt (Gianluca Gigliotti/37.). Bennet Schürer glich nach einem Angriff über Otman Jaatit und Ryuji Kasai aus (67.). Kopfballchancen und Freistöße nahe am Strafraum gab es vor allem, während die Gäste, so Baroli, „alle Regeln des Fußballs nutzten“, um ihren Punkt mit heim zu nehmen. Und dieser Ehrgeiz ist allemal beachtlich.

FC Basara: Pohlenz – Jaatit (86. Nakashima), Okuno, Lautermann, Kasahara – Cho (67. Kasai), Ishida, Okuda, Kishi (63. Schürer) – Marzi (63. Izumi), Nagao.