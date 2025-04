FC Basara bastelt am Kader der Zukunft

Mainz. Auch an diesem Samstag steht in der Verbandsliga Südwest wieder ein Derby an. Um 15 Uhr empfängt der FC Basara Mainz die TuS Marienborn zum Duell im Tabellenmittelfeld. Wobei der Begriff Derby bei Basara aktuell ein relativer ist. Bodenheims Co-Spielertrainer Norman Loos sprach neulich scherzhaft schon von einem Länderspiel.