FC Basara: Auletta sammelt fünf Scorerpunkte

Der FC Basara Mainz bleibt dran an der Aufstiegszone der Verbandsliga. Das 6:2 (3:0) gegen den FK Pirmasens II war nicht nur der vierte Sieg aus den jüngsten fünf Spielen, sondern auch nach einigen mühseligen Partien eine richtig überzeugende Leistung der „Diamanten“.

„Das war mal wieder so ein Sahnetag. Das hat man zuletzt selten gesehen, so ein souveränes Ding“, freut sich Oliver Schmitt, während sein Kollege in der Sportlichen Leitung, Andreas Mayer, beim anschließenden Grillfest schon am Feuer steht.

Mann des Tages war mal wieder Gianni Auletta, der zuletzt schon in Bodenheim per Doppelpack den Dreier eingefahren hatte und bereits bei 15 Saisontoren steht. Drei Tore, zwei Assists, dazu ein immenses Laufpensum und viel Stabilität beim Festmachen der Bälle – Schmitt, einst selbst Golgetter, schwärmt regelrecht.

Erst behauptete Auletta einen langen Ball und schob die Kugel ins Netz (8.), dann lochte er zweimal nach Querpässen ein (45., 78.). Das war oft das Strickmuster, Longline nach vorne und dann vor dem Tor quer gelegt. Makoto Saeki profitierte von Aulettas scharfer Hereingabe an den zweiten Pfosten (31.), Niko Neal, Assist-Geber beim dritten Streich des Knipsers, setzte mit vertauschten Rollen den Schlusspunkt (81.). Das einzige Tor, an dem Auletta keine Anteile hatte, machte Manato Wakeshima per Kopf nach einer Ecke (54.).