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FC Basara: Auletta hat verlängert
Elf Mann schwören den Mainzer Japanern die Treue +++ Weitere Neuzugänge aus Bretzenheim und Gonsenheim sind fix
von Torben Schröder · Heute, 14:26 Uhr · 0 Leser
Deal done! Gianni Auletta bleibt beim FC Basara Mainz, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach. – Foto: Keita Sugawara
Der FC Basara Mainz ist mit einer beeindruckenden Serie von sechs Zu-Null-Siegen weiter auf der Jagd nach Rang zwei in der Verbandsliga. Der Aufstieg in die Oberliga ist das klar definierte Ziel. Gianni Auletta, mit 22 Saisontoren erfolgreichster Stürmer der ganzen Spielklasse, ist dabei der große Hoffnungsträger. Nun hat der umworbene 25-Jährige seinen Vertrag verlängert. Und zwar unabhängig davon, ob der Aufstieg klappt.
Eine einschränkende Klausel gibt es allerdings. Worin diese besteht, welche zehn Spieler außerdem verlängert haben, welcher Abgang feststeht und welche Neuzugänge von der TSG Bretzenheim und dem SV Gonsenheim sich die Mainzer Japaner gesichert haben, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.