FC Basara: Auletta hat verlängert

Deal done! Gianni Auletta bleibt beim FC Basara Mainz, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach. – Foto: Keita Sugawara

Der FC Basara Mainz ist mit einer beeindruckenden Serie von sechs Zu-Null-Siegen weiter auf der Jagd nach Rang zwei in der Verbandsliga. Der Aufstieg in die Oberliga ist das klar definierte Ziel. Gianni Auletta, mit 22 Saisontoren erfolgreichster Stürmer der ganzen Spielklasse, ist dabei der große Hoffnungsträger. Nun hat der umworbene 25-Jährige seinen Vertrag verlängert. Und zwar unabhängig davon, ob der Aufstieg klappt.