FC Basara: Am Ende wird es kunstvoll

Die 90 wahrhaft heiße Minuten gegen Oberligist Wormatia Worms hingen den Verbandsliga-Fußballern des FC Basara Mainz drei Tage später noch sichtlich in den Knochen. Umso erstaunlicher, dass die „Diamanten“ hinten raus ihren 4:2 (1:0)-Sieg gegen die TuS Steinbach herausschossen. Fit, so viel ist sicher, sind die Mainzer Japaner. Und viel Qualität von der Bank können sie auch bringen.
„Das war ein gutes Stück Arbeit“, berichtet der Sportliche Leiter Andreas Mayer. „Man hat gemerkt, dass unsere Mannschaft nicht so frei im Kopf war.“ Nach einer, wie Clubchef Takashi Yamashita feststellt, wirklich nicht guten ersten Halbzeit stand gleichwohl die Führung. Gianni Auletta verwandelte einen Elfer, verursacht an Niklas Dillitz (44.). Wie schon gegen Worms, erstarrten die Mainzer Japaner regelrecht beim Ausgleich. Flanke, Felix Pohlenz pariert, Nils Frey darf ungehindert nachsetzen (59.).
Nun zündeten die Platzherren den Turbo und kombinierten sich in der Schlussviertelstunde drei Treffer heraus. Taiga Ishida flach ins lange Eck (75.), Seiya Nagao kunstvoll per Heber (86.) und Santiago Munevar mühelos nach Querpass (88.) machten alles klar, ehe Bennet Schürer eine Flanke ins eigene Tor ablenkte (90.+3). Da hatte Daisuke Fukuhara wegen Ballwegschießens gerade die Zeitstrafe gesehen (90.). „Der Sieg geht ganz klar in Ordnung, aber die Dominanz der ersten beiden Spiele war nicht da“, resümiert Mayer – nach dem dritten Dreier zum Start. „Gut, wie wir nach dem 1:1 den Schalter umgelegt haben“, freut sich Yamashita.
FC Basara: Pohlenz – Wronkowski (62. Schürer), Okuno, Katende, Kasahara – Neal (62. Fukuhara), Dillitz, Ishida, Nagao – Matsumura (62. Papela), Auletta (84. Munevar).