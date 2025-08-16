Gute Basara-Spiele tragen immer auch Züge von Kampfkunst. – Foto: Günter Schmid (Archiv)

FC Basara: Am Ende wird es kunstvoll Mainzer Japaner bezwingen die TuS Steinbach im Schlussspurt 4:2 +++ Perfekter Start trotz müder Beine

Die 90 wahrhaft heiße Minuten gegen Oberligist Wormatia Worms hingen den Verbandsliga-Fußballern des FC Basara Mainz drei Tage später noch sichtlich in den Knochen. Umso erstaunlicher, dass die „Diamanten“ hinten raus ihren 4:2 (1:0)-Sieg gegen die TuS Steinbach herausschossen. Fit, so viel ist sicher, sind die Mainzer Japaner. Und viel Qualität von der Bank können sie auch bringen.

Heute, 16:00 Uhr FC Basara Mainz Basara TuS 1907 Steinbach Steinbach 4 2 Abpfiff „Das war ein gutes Stück Arbeit“, berichtet der Sportliche Leiter Andreas Mayer. „Man hat gemerkt, dass unsere Mannschaft nicht so frei im Kopf war.“ Nach einer, wie Clubchef Takashi Yamashita feststellt, wirklich nicht guten ersten Halbzeit stand gleichwohl die Führung. Gianni Auletta verwandelte einen Elfer, verursacht an Niklas Dillitz (44.). Wie schon gegen Worms, erstarrten die Mainzer Japaner regelrecht beim Ausgleich. Flanke, Felix Pohlenz pariert, Nils Frey darf ungehindert nachsetzen (59.).