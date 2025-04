FC Barcelona zu Gast: "Es wird ein besonderer Tag und ein Mega-Spiel"

– Foto: Kevin Kieweg

Die U19 steht vor dem bisher größten Spiel der Saison. Im Viertelfinale der UEFA Youth League kommt am Mittwoch der FC Barcelona in ein ausverkauftes GAZi-Stadion.

Gestern, 16:00 Uhr VfB Stuttgart VfB Stuttg. FC Barcelona FC Barcelona 1 2 „Wenn es beim Gedanken an dieses Spiel nicht kribbelt, dann stimmt etwas nicht“, schmunzelt Nico Willig und blickt voraus auf das, was seiner Mannschaft am Mittwoch bevorsteht. Ein ausverkauftes Stadion, ein K.o.-Spiel gegen einen der größten Vereine der Welt und die Chance auf einen historischen Erfolg – nichts weniger als das ist das Viertelfinale der UEFA Youth League zwischen der U19 des VfB und dem FC Barcelona. Wenn um 16 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau der Anpfiff ertönt, können die Jungen Wilden ihre Erfolgsgeschichte quer durch Europa in ihrer Premierensaison in diesem Wettbewerb weiter fortsetzen. Zudem haben die Jungs aus Cannstatt die Chance, der dritte deutsche Youth League-Halbfinalist seit dem FC Schalke 04 2014 und der TSG Hoffenheim 2019 zu werden. Das Final Four in Nyon (Schweiz) Ende April ist also nur noch einen Sieg entfernt.

„Es wird ein besonderer Tag und ein Mega-Spiel. Wir spielen bisher eine tolle Saison in der Youth League und das wird das passende Highlight dazu, mit vielen Fans, einem tollen Rahmen und einem Top-Gegner. Wir wollen ein Top-Spiel daraus machen und unsere Muskeln spielen lassen“, blickt Nico Willig voraus. Trotz der großen Historie und der Prominenz des Kontrahenten sieht der U19-Trainer seine Mannschaft keinesfalls chancenlos. „Wir sehen die Herausforderung in diesem Spiel, wissen aber auch, dass wir nicht so weit weg sind vom Gegner.“ Insbesondere die überzeugenden Auftritte in den vergangenen K.o.-Spielen gegen den Liverpool FC und Sporting Lissabon haben die kollektive Brust wachsen lassen. „Die Überzeugung, die wir daraus entwickelt haben, müssen wir auch in dieses Spiel mitnehmen. Mit einer guten Tagesform sind wir in der Lage, mitzuhalten und sogar eine Überraschung zu schaffen. Und das ist unser Ziel!“ Dass dies nicht einfach wird, liegt an der großen Klasse des FC Barcelona. „Sie sind sehr eingespielt, homogen, technisch gut, geduldig und haben eine wahnsinnige Qualität im Ballbesitz“, weiß Nico Willig. Doch auch die Katalanen haben einen neuralgischen Punkt in ihrem Spiel. „Wenn sie unter Druck gesetzt werden, können sie Probleme bekommen. Ihr Achtelfinal-Gegner Aston Villa hat ihnen damit Probleme gemacht und das muss auch für uns die Marschrichtung sein. Wir müssen aktiv sein, müssen aber auch sehr, sehr gut verteidigen, um deren Qualität auszuhalten. Das ist der Reiz des Spiels.“