FC Barcelona: Adeyemi-Verkündung verzögert sich

– Foto: BVB/Alexandre Simoes via TEAM2

In den spanischen Sportmedien – allen voran den großen katalanischen Blättern wie der Mundo Deportivo – wird die Verzögerung bei der offiziellen Verkündung von Karim Adeyemi sehr gelassen bewertet. Es herrscht absolute Einigkeit darüber, dass der Transfer selbst in keiner Weise wackelt oder gefährdet ist. Die Berichterstattung nennt ganz konkrete, rein organisatorische Gründe für den aktuellen Stillstand:

Der Grund für den Aufschub

Der Hauptgrund für das Warten liegt im Terminkalender der Barça-Führung. Da sich Vereinspräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco derzeit noch geschäftlich in den USA aufhalten, wurde beschlossen, das offizielle Communiqué und die feierliche Vorstellung auf deren Rückkehr zu vertagen. Der Deal ist zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund komplett ausverhandelt und fixiert (€22 Millionen fix plus bis zu €7 Millionen Boni).

Der aktuelle Status von Adeyemi vor Ort

Medizincheck absolviert: Die spanischen Medien bestätigen, dass Adeyemi bereits am Donnerstag seinen Medizincheck in Barcelona erfolgreich hinter sich gebracht hat.

Erster Team-Kontakt: Am Freitag stattete der 24-Jährige der Ciutat Esportiva Joan Gamper (dem Trainingsgelände) bereits einen Besuch ab, um Trainer Hansi Flick und einige seiner zukünftigen Teamkollegen flüchtig zu begrüßen.



