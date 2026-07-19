FC Barcelona: Adeyemi-Verkündung verzögert sich

In den spanischen Sportmedien – allen voran den großen katalanischen Blättern wie der Mundo Deportivo – wird die Verzögerung bei der offiziellen Verkündung von Karim Adeyemi sehr gelassen bewertet. Es herrscht absolute Einigkeit darüber, dass der Transfer selbst in keiner Weise wackelt oder gefährdet ist. Die Berichterstattung nennt ganz konkrete, rein organisatorische Gründe für den aktuellen Stillstand:
Der Hauptgrund für das Warten liegt im Terminkalender der Barça-Führung. Da sich Vereinspräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco derzeit noch geschäftlich in den USA aufhalten, wurde beschlossen, das offizielle Communiqué und die feierliche Vorstellung auf deren Rückkehr zu vertagen. Der Deal ist zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund komplett ausverhandelt und fixiert (€22 Millionen fix plus bis zu €7 Millionen Boni).
Medizincheck absolviert: Die spanischen Medien bestätigen, dass Adeyemi bereits am Donnerstag seinen Medizincheck in Barcelona erfolgreich hinter sich gebracht hat.
Erster Team-Kontakt: Am Freitag stattete der 24-Jährige der Ciutat Esportiva Joan Gamper (dem Trainingsgelände) bereits einen Besuch ab, um Trainer Hansi Flick und einige seiner zukünftigen Teamkollegen flüchtig zu begrüßen.
Die spanischen Journalisten gehen davon aus, dass die offizielle Vorstellung des deutschen Nationalspielers nun für kommenden Mittwoch (22. Juli 2026) angesetzt wird. Er wird nach Anthony Gordon der zweite namhafte Neuzugang für die neue Saison unter Hansi Flick sein.
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