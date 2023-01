FC Baden gewinnt Testderby gegen Wohlen

Bei kalten Temperaturen am Dienstag Abend besuchte man diesen Testkick im Stadion Esp. Mit der Begegnung Baden vs Wohlen stand ein Aargauer Derby an, welches in der Vergangenheit immer wieder zu hitzigen Szenen auf und neben dem Feld geführt hatte. Dies gipfelte 2019 gar in einem Fahnenklau durch den Badener Anhang, welcher grosse mediale Aufmerksamkeit erhalten hatte. Seit dem FC Baden jedoch im letzten Jahr den Aufstieg in die drittklassige Promotion League gelang, wurde es etwas ruhiger rund um diese Rivalität. Die 100 anwesenden Zuschauer bekamen dann auch eine interessante Partie zu sehen. Dabei setzte sich der Neo Promotion Leagist mit 2:1 durch. Das Skore eröffnete Baden nach einer guten Viertelstunde mit dem Treffer durch Ladner. Eine Führung welche bis dahin au so in Ordnung ging, waren die Hausherren doch lange überlegen. Zum Seitenwechsel setzten diese dann gar noch einen obendrauf, und gingen durch Uka mit 2:0 in Führung. In der Folge erstarkten die Freiämter Gäste und kamen nach 60 Minuten zum Anschlusstreffer. Mehr lag für die neu formierte Wohlener Truppe gegen den aktuell dritten der Promotion League dann aber nicht mehr drin.