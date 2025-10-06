FC Bad Säckingen ist im Derby weit von seiner Normalform entfernt

In der Kreisliga A Ost bleibt der SV 08 Laufenburg II durch den Sieg gegen den FC 08 Bad Säckingen hartnäckigster Verfolger des FC Erzingen. Die Spvgg. Andelsbach erweist sich beim Aufsteiger SV Eschbach als die glücklichere Mannschaft. Kritik übt der FC Bergalingen nach dem Spiel in Höchenschwand.

Rainer Müller, der Trainer des FC 08 Bad Säckingen, war mit der ersten Halbzeit im Laufenburger Waldstadion äußerst unzufrieden. „Wir waren nicht auf dem Platz, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben kaum zweite Bälle gewonnen.“ Ein Defensivfehler der Gäste ermöglichte dem Laufenburger Kapitän Abdel-Amin Bouhouch das 1:0, Salvatore Lombardo erhöhte auf 2:0. Die Heimelf ließ noch eine Reihe weiterer Chancen verstreichen.

In der Pause besannen sich die Bad Säckinger auf ihre Qualitäten. Obgleich die Leistung im zweiten Durchgang noch immer weit von der Normalform entfernt war, erarbeiteten sich die Gäste mehr Spielanteile und kamen zum Anschlusstreffer durch Mahdy Ababneh. Mit dem 3:1 sorgten die Hausherren für die Vorentscheidung. Müller kritisierte indes, dass während des Angriffs Alessio Vella mit einer Kopfwunde in der Laufenburger Spielhälfte lag – Vella musste unmittelbar darauf ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit glückte Markus Rufle das 2:3, und fast hätte Bad Säckingen noch ausgeglichen, aber der Freistoß segelte übers Tor. Für Müller ging das Resultat in Ordnung, denn „Laufenburg war die bessere Mannschaft“.