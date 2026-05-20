FC Bad Pyrmont holt junges Torwarttalent

– Foto: FC Bad Pyrmont

Der FC Bad Pyrmont treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Theo Muschik einen weiteren jungen Spieler verpflichtet. Der talentierte Torwart soll langfristig Teil der sportlichen Ausrichtung werden und künftig seinen Weg im Trikot des Vereins gehen.

Mit der Verpflichtung setzt der Club seinen Kurs fort, auf entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive zu bauen. Muschik gilt als Torhüter mit Potenzial und soll sich beim FCBPH Schritt für Schritt weiterentwickeln. Der Verein betonte zur Vorstellung des Neuzugangs insbesondere dessen Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für den Fußball.

Die Verantwortlichen verbinden mit dem Transfer auch die Hoffnung, den Kader nachhaltig zu verstärken.