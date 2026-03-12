FC Bad Pyrmont Hagen verlängert mit komplettem Trainerteam

Der FC Bad Pyrmont Hagen setzt auf Beständigkeit: Der Verein verlängert mit seinem gesamten Trainerstab und unterstreicht damit den eingeschlagenen Weg – sportlich wie menschlich.

Cheftrainer Philipp Gasde bleibt ebenso im Amt wie seine Co-Trainer Markus „Ziege“ Trompa und Jan-Hendrik Kleine. Auch bei der zweiten Mannschaft setzt der Verein auf vertraute Gesichter: Chrissi Loges und Henni Deppe werden ihre Arbeit dort fortführen.