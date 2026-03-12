FC Bad Pyrmont Hagen verlängert mit komplettem Trainerteam

Der FC Bad Pyrmont Hagen setzt auf Beständigkeit: Der Verein verlängert mit seinem gesamten Trainerstab und unterstreicht damit den eingeschlagenen Weg – sportlich wie menschlich.
Der FC Bad Pyrmont Hagen setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit seinem kompletten Trainerteam verlängert und stellt damit die Weichen für die Zukunft.
Cheftrainer Philipp Gasde bleibt ebenso im Amt wie seine Co-Trainer Markus „Ziege“ Trompa und Jan-Hendrik Kleine. Auch bei der zweiten Mannschaft setzt der Verein auf vertraute Gesichter: Chrissi Loges und Henni Deppe werden ihre Arbeit dort fortführen.
Im Verein ist die Wertschätzung für die Arbeit des Trainerteams groß. Woche für Woche investieren die Verantwortlichen viel Zeit und Engagement in die sportliche Entwicklung der Mannschaften und prägen zugleich das Miteinander im Klub.
Gerade diese Mischung aus sportlicher Kompetenz und menschlicher Passung wird beim FC Bad Pyrmont Hagen besonders hervorgehoben. Das Trainerteam verkörpert nach Vereinsangaben genau die Werte, die den familiären Charakter des Vereins ausmachen.
Mit der Verlängerung setzt der FC Bad Pyrmont Hagen ein klares Zeichen: Der eingeschlagene Weg soll gemeinsam weitergegangen werden. Schritt für Schritt will der Verein seine sportliche Entwicklung fortsetzen und dabei weiterhin auf ein eingespieltes Trainerteam bauen.