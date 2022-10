FC Bad Oeynhausen spielt sich frei Das neue Trainergespann Daniel Brink und Philipp Topp bringt die verunsicherte Mannschaft zurück in die Spur.

Das wird wahrscheinlich bis zur Winterpause dauern. Bis dahin haben sich Brink und Topp jedenfalls Zeit freigeschaufelt. Daniel Brink übernimmt dabei die Rolle des Cheftrainers, Philipp Topp die des Co-Trainers. Einen ersten positiven Effekt hat der Trainerwechsel offenbar schon gebracht: Die Trainingsbeteiligung mit 18 Spielern anstatt zehn oder zwölf und die Einsatzbereitschaft beim Training hätten deutlich angezogen, wie Daniel Brink sagt. „Training ist die Basis“, so der 39-Jährige vor dem Anpfiff des Spiels in Detmold. „Wir müssen die Köpfe frei bekommen. Alles, was war, müssen wir vergessen. Wir fangen bei Null an, es ist ein Restart mit gleichen Chancen für alle.“ Die Mannschaft stand nach dem Trainerwechsel unter Druck und zeigte eine erstklassige Reaktion.

In Detmold begann der FCO höchst konzentriert, strukturiert und diszipliniert. Die zuletzt gescholtene Viererkette zeigte sich in ihrer Stammformation mit Timo Mühlmeier, Kevin Reimer, Fabian Richter und Maximilian Cuwalsky sehr stabil. Gegen die aufgeräumt spielenden Detmolder ließ die FCO-Abwehr nicht viel zu, insbesondere vermieden die Kurstädter Foulspiele und verhinderten damit Freistöße. In der 12. Minute kratzte Benedikt Valldorf dann aber doch den Ball nach einem Eckstoß der Detmolder gerade noch so von der Torlinie. Mit zunehmender Spielzeit wurde der FCO auch im Spiel nach vorne mutiger. Benedikt Valldorf bediente in der 25. Minute Omar Khaled mit einem herrlichen Steilpass, doch Khaled schoss den Ball knapp vorbei. Drei Minuten später setzte sich Khaled auf der linken Seite durch, ließ sich den Ball ab noch abluchsen.