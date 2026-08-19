FC Bad Oeynhausen siegt hoch und verdient

Schiedsrichter gibt zu, eine zu harte Entscheidung getroffen zu haben.
Gütersloh. Ein Sonntag wie gemalt für den heimischen Fußball-Landesligisten FC Bad Oeynhausen. Beim SV Avenwedde glückte den Kurstädtern am zweiten Spieltag ein deutlicher und auch verdienter 5:1 (3:1)-Auswärtssieg und somit mit vier Punkten ungeschlagen das Vorrücken auf Platz 2. Mit zwei Toren war Stürmer Dominik Flaake der beste Schütze in einer homogen auftretenden Elf. Erfreulich: Neben Flaake trafen mit Nico Putrino, Niklas Fehrmann und Rückkehrer Benedikt Valldorf drei Neuzugänge.
Dementsprechend zufrieden konnte Trainer Philipp Topp Bilanz ziehen: „Das war auch in der Höhe verdient, wir haben nur in den ersten 20 Minuten ins Spiel finden müssen, danach aber sehr gut gegen den Ball gearbeitet und ihn auch gut laufen lassen, hatten die Partie sehr gut im Griff. Die Gelb-Rote Karte gegen Sven Lasse Röckemann fand ich relativ hart, das hat auch der Schiedsrichter am Ende gesagt.“
Der FCO führte nach 23 Minuten durch Putrino 1:0. Dominik Flaake hatte den Treffer über die rechte Seite aufgelegt. Das 2:0 (39.) besorgte Flaake mit einem Schuss aus 14 Metern mit seiner linken „Klebe“ selbst, auch das vorentscheidende 4:1 (63.) glückte dem Torjäger, diesmal aus gut 17 Metern mit links.
Niklas Fehrmann hatte nach dem 1:2-Anschluss des SVA durch Kaplan (41.) mit einem Abstaubertor auf 3:1 für den FCO gestellt (45.), wenig später umkurvte Fehrmann den Torwart, das mögliche 4:1 wurde von der Linie gekratzt. Den fünften Treffer steuerte „Bene“ Valldorf (75.) mit einem Schuss aus der Drehung bei.
„Wir haben auch sehr gut zu zehnt zu Ende verteidigt“, lobte Philipp Topp die Kollektivleistung.
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