FC Bad Oeynhausen siegt hoch und verdient

Gütersloh. Ein Sonntag wie gemalt für den heimischen Fußball-Landesligisten FC Bad Oeynhausen. Beim SV Avenwedde glückte den Kurstädtern am zweiten Spieltag ein deutlicher und auch verdienter 5:1 (3:1)-Auswärtssieg und somit mit vier Punkten ungeschlagen das Vorrücken auf Platz 2. Mit zwei Toren war Stürmer Dominik Flaake der beste Schütze in einer homogen auftretenden Elf. Erfreulich: Neben Flaake trafen mit Nico Putrino, Niklas Fehrmann und Rückkehrer Benedikt Valldorf drei Neuzugänge.

Schiedsrichter gibt harte Entscheidung zu

Dementsprechend zufrieden konnte Trainer Philipp Topp Bilanz ziehen: „Das war auch in der Höhe verdient, wir haben nur in den ersten 20 Minuten ins Spiel finden müssen, danach aber sehr gut gegen den Ball gearbeitet und ihn auch gut laufen lassen, hatten die Partie sehr gut im Griff. Die Gelb-Rote Karte gegen Sven Lasse Röckemann fand ich relativ hart, das hat auch der Schiedsrichter am Ende gesagt.“