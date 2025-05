– Foto: Emilio Röck

FC Bad Liebenwerda siegt in doppelter Überzahl gegen TSV Schlieben Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 27. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Süd Brandenburg Kolkwitz SG Burg Lübben II Friedersdorf + 12 weitere

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Landesklasse Süd hat der FC Bad Liebenwerda im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den Tabellenfünften TSV 1878 Schlieben siegte heute die Mannschaft mit 1:0.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In einem umkämpften Spiel fiel die Entscheidung in der 64. Minute, als Felix Dittmann den Ball zum umjubelten 1:0-Siegtreffer im Netz unterbrachte. Die Schlussphase verlief turbulent – und bitter für die Gäste aus Schlieben. Zunächst sah Phillip Thamm in der 78. Minute die Rote Karte, ehe auch Thomas Lenke in der 83. Minute mit Rot vom Platz musste. Damit musste der TSV die Partie mit neun Mann beenden. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite Saspow will den starken Lauf fortsetzen. Beim 3:1 in Lübben traf Dennis Schelske doppelt, Stefan Babbe sorgte für die Entscheidung. Doch Vorsicht: Das Hinspiel verlor Saspow mit 1:2 – Clemens Amsel traf damals doppelt, darunter der Siegtreffer in der 90.+3 Minute. Peickwitz reist nach dem überzeugenden 4:1 gegen Ortrand an. Für Saspow zählt im Titelrennen nur ein Sieg. ---

Friedersdorf steht auf Rang neun sicher im Mittelfeld, verlor aber zuletzt mit 1:4 in Forst. Die Gäste aus Lübben brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Zwar ging das Heimspiel gegen Saspow mit 1:3 verloren, doch Philipp Stiller traf früh zur Führung. Im Hinspiel feierte Lübben einen Erfolg: Mit 4:1 waren Torben Brauer (zweifach), Patrick Nitsch und Eric Schwarz die Matchwinner. Kann Friedersdorf die Scharte aus dem Hinspiel auswetzen? ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Großräschen musste zuletzt ein 0:4 in Brieske verkraften und steht mit 29 Punkten auf Platz zehn. Forst kommt mit Rückenwind: Beim 4:1 gegen Friedersdorf traf Lukas Scholz dreifach. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Forst siegte mit 4:1 durch Treffer von Lukas Scholz, Niklas Herrmann, Dominik Patsch und Jerrit Kunstmann. Aufsteiger Großräschen steht vor einer schweren Aufgabe, zumal der Klassenerhalt noch nicht gesichert ist. ---

Ein klassisches Duell David gegen Goliath: Brieske führt die Liga mit 64 Punkten an und kommt mit einem 4:0 gegen Großräschen im Gepäck. Philipp Ricco Barnack traf doppelt, Maximilian Schurig und Danny Knoppik steuerten die weiteren Tore bei. Spremberg hingegen verlor zuletzt mit 0:4 in Kolkwitz. Im Hinspiel hatte Brieske mit 3:0 die Nase vorn – Alexander Zuravlev traf doppelt, Martin Granse einmal. Der Gastgeber braucht Punkte, wird aber auf eine kompakte Defensive setzen müssen. Brieske würde bei einem Sieg als Meister feststehen. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH

Herzberg verlor das Auswärtsspiel in Gaglow mit 0:2, zeigte sich dabei offensiv zu harmlos. Kolkwitz dagegen feierte ein wichtiges 4:0 gegen den Spremberger SV – Martin Hahn traf doppelt, dazu Stefan Jähne und Ben Hensel. Das Hinspiel gewann Kolkwitz mit 3:2, obwohl Herzberg nach 0:3-Rückstand durch Erik Gundermann und Paul Fabian noch einmal herankam. Für Kolkwitz geht es um den Klassenerhalt. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Die SG Burg steht nach dem 0:3 in Schlieben bei 37 Punkten. Gegner Groß Gaglow gewann zuletzt 2:0 gegen Herzberg durch Tore von Mathias Krüger und Florian Schulisch und steht auf Platz drei. Im Hinspiel entschied ein Treffer von Niklas Keller kurz vor der Pause die Partie. Gaglow braucht den Sieg, um Saspow unter Druck zu setzen. Burg will hingegen zurück in die Spur, um Platz sieben zu sichern. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Eintracht Ortrand SV Ortrand SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 live PUSH