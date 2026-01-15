FC Bad Krozingen verlängert mit seinem Trainerteam

Wir freuen uns sehr, dass wir die Verträge über die laufende Saison hinaus verlängern konnten", vermeldete der Verein. Sano Nothstein und Alaeddine Chermiti gehen damit in ihre dritte Saison im Erlenmattenstadion. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist es dem Verein und dem Trainerteam gelungen auf Anhieb eine sehr gute Rolle in der Kreisliga A zu spielen. In einer Liga, gespickt mit Derbys, in der die Leistungsdicht sehr eng ist, hat man sich direkt akklimatisiert. Der Verein ist überzeugt, dass Sano und Alaeddine die richtigen Trainer für den eingeschlagenen Weg des FC Bad Krozingen sind.

Das Trainerteam schaffte es alle sechs Spielern, die vor der Saison aus der eigenen U19 in die Aktive kamen, in die Mannschaft zu integrieren und allen Spielzeit zu geben. Zudem ist die Zusammenarbeit mit unserem Förderteam herausragend. Sowohl Sano, als auch Alaeddine standen in der Hinrunde mehrfach selbst für unsere zweite Mannschaft auf dem Platz. Und auch neben dem Platz gehen die beiden mit gutem Beispiel voran und sind bei unseren Veranstaltungen immer als Helfer im Einsatz. Der FC Bad Krozingen 1920 e.V. freut sich sehr über die weitere Zusammenarbeit und ist davon überzeugt, dass die gesteckten Ziele in dieser Konstellation erreicht werden