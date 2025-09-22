FC Bad Krozingen setzt sich gegen die SpVgg. Bollschweil/Sölden durch

Dabei hatten die Gastgeber von Beginn an deutlich mehr vom Spiel, wurden aber nicht zwingend genug. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. "Ich fand, wir haben es über das gesamte Spiel sehr gut gemacht. Uns ist vor der Pause aber zu wenig eingefallen. Wir haben dann mehr über Außen gespielt und haben die Tore gemacht", sagte Sano Nothstein, Trainer des FC Bad Krozingen. Das Saisonziel ist klar: "Wir wollen oben mitspielen und wir haben die Qualität dafür", so Nothstein. Die Treffer am Sonntag erzielten Roman Stiefvater (51.) und die beiden Einwechselspieler Aridon Kryeziu (73.) und Daniel Flat (84.). Matthias Rosmanith, Trainer der SpVgg Bollschweil/Sölden, war gerade mit den ersten 60 Minuten einverstanden: "Wir haben lange gut gegen den Ball gearbeitet, dann haben aber die Kräfte gefehlt. Wir hatten zu wenig Entlastung."