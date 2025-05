FC Bad Krozingen dreht im Derby auf

Die SG Ihringen/Wasenweiler belegt nach dem 2:0-Sieg in Wittnau den elften Tabellenplatz. Für Trainer Marcel Kobus noch kein Grund, eine Jubelarie anzustimmen: „Wir brauchen mindestens noch vier Punkte und dürfen um keinen Millimeter nachlassen.“ Die Kaiserstühler hatten einige Ausfälle zu kompensieren: Die Außenstürmer Jannik Mößner, Simon Omsels und Luca Müller befanden sich alle im Urlaub, Verteidiger David Schaeffer hatte sich kurzfristig krankgemeldet. Für Stammkeeper Bastian Weier stellte sich Tim Seifert zwischen die Pfosten. „Er ist in diesem Jahr aus unserer A-Jugend herausgekommen und hat zwei-, dreimal super gehalten“, berichtete Kobus. „Mega, wie er mit dem hohen Druck umgegangen ist!“ Der Trainer betonte die Wichtigkeit des schnellen Umschaltspiels und führte das 1:0 von Nils Gut als Beispiel an. Das 2:0 erzielte David Schillinger nach einem Freistoß per Seitfallzieher. „In der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt, mit unseren Kräften hausgehalten, aber auch ein paar Nadelstiche gesetzt“, berichtete Kobus. Allerdings hatte die SG auch Glück, als Lukas Schweizer für die Wittnauer nur den Pfosten traf. „Ich bin froh um den Sieg“, sagte Kobus, „aber mein Ex-Verein Au-Wittnau liegt mir ebenfalls am Herzen – ich hoffe sehr, dass wir beide den Klassenerhalt schaffen.“

Stefan Schwär (SC Reute): „Remis ist zu wenig“

Für Stefan Schwär vom Trainerteam des akut abstiegsgefährdeten SC Reute war das Remis (1:1) gegen Freiamt-Ottoschwanden zu wenig. „Es war eine Kopie vieler unserer Spiele“, führte er aus. „Wir hatten den Gegner in der ersten Halbzeit im Griff und sind verdient in Führung gegangen, aber wir haben es verpasst nachzulegen.“ Die Chance dazu hatte Eric Schwarz. Statt des 2:0 fiel der Ausgleich, den Schwär als „Quasi-Eigentor“ bezeichnete. Die SG nutzte einen Fehler der Heimelf im Aufbauspiel. In der zweiten Halbzeit hatte Reute wiederum Pech: Zweimal konnte die SG auf der Linie klären. „Am Ende haben wir mehr riskiert und geöffnet“, erläuterte Schwär. „Da hatte Freiamt drei klare Chancen nach Kontern, aber zweimal hat unser Keeper (Simon Bauer) gerettet und einmal der Pfosten.“

Jörg Klausmann: „Nicht annähernd an die Leistung herangekommen“

„Wir sind nun ganz weit weg vom zweiten Platz“, meinte Jörg Klausmann, der Trainer der SG Simonswald/Obersimonswald, nach dem 1:1 gegen den Abstiegskandidaten Köndringen, „aber mir geht es mehr um die Leistung der Mannschaft.“ Und diese sei extrem enttäuschend gewesen, Klausmann sprach von einem „Totalausfall“. Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste in Führung. Ben Wölfle konnte egalisieren, wenig später scheiterte Thomas Herbstritt vom Elfmeterpunkt an TVK-Torwart Manuel Lewandowski (32.). „Wir sind nicht annähernd an unsere gewohnte Leistung herangekommen“, monierte Klausmann. „Köndringen war ersatzgeschwächt, ist aber gerannt und hat gekämpft und letztlich verdient einen Punkt geholt.“

St. Georgener Standardanfälligkeit wurmt Trainer Palermo

Roberto Palermo vom FC Freiburg-St. Georgen war ebenfalls frustriert, nachdem sein Team gegen Prechtal/Oberprechtal mit 3:5 unterlegen war. „Vier der fünf Tore haben wir uns nach Standards gefangen, die wir allesamt schlecht verteidigt haben“, ärgerte er sich. Die Fehler resultierten vermutlich aus Abstimmungsproblemen: Der verletzte Stammkeeper Bastian Weier wurde von Simeon Weisbarth vertreten. Einen Vorwurf mochte Palermo dennoch nicht an seine Mannschaft richten: „Wir waren sehr dominant und haben nach dem 4:2 auf ein Tor gedrängt“, betonte er. Jan Nowack, Yanik Roth und der aus der A-Jugend dazugestoßene Fin Przibylla kamen zu vier hochkarätigen Möglichkeiten, aber die Gäste „haben mit Mann und Kegel verteidigt“, so Palermo.

Chancenverwertung der Glottertäler bleibt ausbaufähig

Der SV Blau-Weiß Waltershofen hat beste Voraussetzungen geschaffen, um am kommenden Sonntag die Bezirksliga-Meisterschaft klarzumachen; dazu genügt ein Punkt im Heimspiel gegen Au-Wittnau. Beim SV Rot-Weiss Glottertal gewannen die Tuniberger mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Julian Dettinger per Kopf nach einem Eckball von Carlo Rösler (49.). Für Tobias Göbel, den Trainer der Glottertäler, ein ärgerliches Resultat: „Einen Punkt hätten wir mindestens verdient. Wir hatten die besseren Chancen. Waltershofen hatte zwei Hundertprozentige, wir aber vier. Der Unterschied war, dass Waltershofen daraus ein Tor macht und wir halt keins.“ Mike Maier etwa setzte einen Freistoß an den Pfosten (60.).