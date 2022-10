FC Bad Kohlgrub beendet Negativtrend in Söchering: Pajonkowski: „Das tut gut in dieser Situation“ FCBK trifft binnen zwei Minuten doppelt

Der FC Bad Kohlgrub hat seiner Niederlagenserie in der Kreisklasse 6 am Wochenende ein Ende gesetzt. Beim SV Söchering trafen Burkart und Büchl.

Söchering – Nach drei Niederlagen in Serie stand der FC Bad Kohlgrub unter Zugzwang, wollte er nicht seine komfortable Ausgangslage im Kampf um die Plätze für die Aufstiegsrunde verlieren. Das ist dem FC gelungen. Mit einem souveränen 2:0-Erfolg bei Aufsteiger SV Söchering festigen die Bad Kohlgruber Platz zwei. Entsprechend erleichtert zeigte sich nach Schlusspfiff Coach Oliver Pajonkowski: „Das tut gut in dieser Situation mit der Negativserie zuletzt und unseren vielen Verletzten.“

Söchering trifft nur die Latte - Bad Kohlgrub münzt Feldüberlegenheit in Tor um: Burkart und Büchl treffen für FCBK

Dass die Bad Kohlgruber unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren wollten, war von Beginn an zu spüren. Nur der Kreisliga-Absteiger spielte, verpasste zunächst aber die Führung. Pajonkowski sprach hinterher von „zwei Pflichttoren“, beide Male aber überquerte der Ball knapp neben dem Pfosten die Torauslinie. Beinahe hätte sich das gerächt. Mit der einzig gefährlichen Aktion der Gastgeber in Hälfte eins, hätten sie fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Doch der FC hatte Glück, denn der Querbalken bewahrte ihn vor dem Rückstand.