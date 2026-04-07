FC Bad Bellingen: Weiterer Youngster kommt, Ozan geht von PM/BZ · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Von links: Kai Schillinger (Vorstand Sport), Moritz Trogus, Holger Weh (Sportausschuss) | Foto: Verein

In der Landesliga steckt der FC Bad Bellingen tief im Abstiegskampf, auch weil sich die Personalnot zuletzt verschärft hat. Parallel arbeitet der Verein daran, seine personelle Basis für die kommende Saison zu verbessern. Nun konnten die Bad Bellinger einen weiteren Neuzugang präsentieren: Vom FC Auggen wechselt Moritz Trogus im Sommer ins Rheinstadion. „Moritz durfte bereits erste Erfahrungen im Aktivbereich sammeln und konnte Spielminuten in der Verbandsliga sowie in deren Reservemannschaft verbuchen. Aktuell befindet sich Moritz in der A-Jugend und spielt dort schon an der Seite unseres Eigengewächses Joshi Rinderle im Defensivbunde“, teilte der FCBB mit. Das A-Juniorenteam der SG Auggen, in die auch der Bad Bellinger Nachwuchs integriert ist, spielen derzeit in der Bezirksliga.

„Der Linksfuß überzeugt mit seiner physisch und seiner Spielintelligenz“, so die Bad Bellinger über ihren Neuzugang. Trogus sei variabel als Innen- oder Linksverteidiger einsetzbar und verfüge in seinem jungen Alter bereits über ein „tolles Niveau, welches uns sehr schnell bereichern wird. Der Verein ist stolz einen weiteren jungen und talentierten Spieler ins Rheinstadion holen zu können“. Derweil verzeichnet der Landesligist einen Abgang. Torwart Oguz Ozan werde „per sofort nicht mehr Teil der Mannschaft sein“, teilte FCBB-Sportchef Kai Schillinger mit. Der 30-Jährige habe sich mit seiner Rolle – den Status als Nummer eins hatte er zuletzt an Kevin Zeller verloren – nicht anfreunden können. Seine Entscheidung habe er nach dem Spiel am Samstag gegen den FSV Stegen den Verantwortlichen mitgeteilt.