Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FC Bad Bellingen verliert trotz guter Reaktion beim Schlusslicht
Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC Bad Bellingen verliert 0:2 bei Schlusslicht SV Waltershofen.
Mit der Leistung des FC Bad Bellingen war Trainer Marvin Riede zufrieden. Dennoch unterlag der Fußball-Landesligist im Abstiegskampf mit 0:2 bei Schlusslicht SV Waltershofen, das zuvor 17 sieglose Spiele (ein Remis) aneinandergereiht hatte.