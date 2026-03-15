 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC Bad Bellingen verliert trotz guter Reaktion beim Schlusslicht

Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC Bad Bellingen verliert 0:2 bei Schlusslicht SV Waltershofen.

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
Strittiger Platzverweis: Jan Linder
Strittiger Platzverweis: Jan Linder – Foto: Achim Keller (Archiv)

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LL Südbaden - 2
Bellingen
Waltershofen

Der Fußball-Landesligist hadert mit Ineffizienz und strittigen Entscheidungen.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Blau-Weiß Waltershofen
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FC Bad Bellingen
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Abpfiff

Mit der Leistung des FC Bad Bellingen war Trainer Marvin Riede zufrieden. Dennoch unterlag der Fußball-Landesligist im Abstiegskampf mit 0:2 bei Schlusslicht SV Waltershofen, das zuvor 17 sieglose Spiele (ein Remis) aneinandergereiht hatte.

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Tore: 1:0, 2:0 beide Sick (75., 80.). Schiedsrichter: Hauck (Lörrach). Rot: Linder (67./grobes Foul). Gelb-Rot: Saur (80./beide Bad Bellingen). Bes.: Waltershofen verschießt FE (zweite Halbzeit).