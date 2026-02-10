FC Bad Bellingen verlängert mit seinem Trainerteam

Seit November 2024 an der Bad Bellinger Seitenlinie: Marvin Riede | Foto: Achim Keller

In der Landesliga überwintert der FC Bad Bellingen derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz - und damit knapp über dem ersten möglichen Abstiegsrang. Die spielfreie Zeit haben die Verantwortlichen unterdessen genutzt, um zentrale Personalentscheidungen voranzutreiben. Nun konnte der Verein vermelden, dass das Trainerteam um Marvin Riede verlängert hat.

"Während der Winterpause konnten frühzeitig die Weichen gestellt werden für die kommende Saison. Im engen Austausch zwischen sportlicher Abteilung und dem Trainerteam war man sich schnell einig. Mit Kontinuität und vielversprechender Voraussicht kann der neuen Saison mit dieser Verlängerung entgegengeblickt werden. Der positive Aufwärtstrend soll nun gemeinsam mit Marvin und Team weitergeführt werden und dem gesetzten Saisonziel Nichtabstieg den nötigen Aufschub verliehen werden", heißt es seitens des FC Bad Bellingen.