FC Bad Bellingen startet mit einigen Neuzugängen in die Rückrunde

Im engen Austausch zwischen der sportlichen Leitung und Trainerteam konnte die Mannschaft für die Rückrunde gefestigt und verstärkt werden. Zudem gibt es Veränderungen im Trainergespann.

Wir konnten vier junge Spieler vom Konzept und der Ausrichtung des Vereines überzeugen und nach Bellingen ins Rheinstadion lotsen. Vom FC Auggen wird sich Alexander Böddeker dem Verein anschliessen. Zudem wird Firat Uygur von den SF Schliengen eine neue Herausforderung in Bad Bellingen suchen. Beide zwei äusserst talentierte und junge Zentrumspieler mit tollem

Entwicklungspotential.

In der Offensive konnten wir ebenfalls mit zwei hungrigen Spielern nachlegen. Vom Freiburger FC wird Bassman Khiro zu uns stossen. Und vom SV Hartheim/Bremgarten wird Luca Ehret nach Bellingen wechseln. Durch die Wechsel der beiden Youngsters, erlangen wir eine noch grössere Flexibilität in unserem Angriffspiel und freuen uns auf die ersten Tore im Dress des FcBB.