FC Bad Bellingen präsentiert neues Trainerteam für die Reserve

Der FC Bad Bellingen wird bei seiner Reservemannschaft mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison gehen. Nach der laufenden Runde werden sich die Wege des Vereins und von Gabriel Iordan trennen. Dies nach "acht erfolgreichen Jahren", wie der FCBB mitteilte.
Iordan (38) war 2017/18 als Spieler zur Spvgg. Bamlach-Rheinweiler gestoßen und übernahm im Sommer 2018 das Traineramt des damaligen C-Kreisligisten. Bereits in der Saison 2019/20 gelang unter seiner Leitung der Aufstieg in die Kreisliga B. Nur zwei Jahre später folgte 2022 der nächste große Erfolg mit dem Aufstieg in die Kreisliga A. Nach der Fusion der Spvgg. und des VfR Bad Bellingen betreute Iordan das Team in dieser Runde schließlich unter dem neuen Namen FC Bad Bellingen II.
Der FC Bad Bellingen bedankt sich in seiner Mitteilung herzlich für seinen jahrelangen Einsatz, sein Engagement und die erfolgreiche Zeit – als Spieler und als Trainer. Beim letzten Heimspiel der Saison am vergangenen Samstag wurde Iordan offiziell verabschiedet. In der West-Staffel der Kreisliga A kämpft die zweite Mannschaft noch um den Klassenerhalt, muss die finalen drei Partien derweil allesamt auswärts bestreiten.
Der FCBB präsentierte zugleich das neue Trainerteam für die zweite Mannschaft. Angesichts des bevorstehenden Endes der Zusammenarbeit mit Gabriel Iordan "war es an der Aufgabe, eine nachhaltige Lösung für unser Reserveteam zu finden", heißt es seitens des Vereins. "Mit Ivan Stojanovic und Aldin Sisic haben wir zwei fachlich sowie allen voran menschlich tolle Personen von unserem Konzept überzeugen können." Sisic (35) und Stojanovic (34) sind schon lange Bestandteil des Vereins (früher Bamlach/Rheinweiler) und "nehmen es sich persönlich zur Aufgabe, einen gesunden Unterbau für die Landesliga-Mannschaft zu formen. Gerade in den kommenden Monaten werden zeitnahe junge, talentierte Spieler dazustoßen, worauf unser Augenmerk im Verein gelegt wird", teilte der FCBB mit.
"Mit der Bekanntgabe der Trainerposten sind wird parallel dabei, die Mannschaft zu verstärken und bestehende Spieler zu halten. Mit Luca Bannwarth, welcher künftig der Mannschaftsverantwortliche in diesem Bereich sein wird, und der sportlichen Leitung sind wir bestrebt, einen guten Kaderstamm im Reserveteam aufbauen zu wollen. Über weitere personelle Veränderungen/Erweiterungen berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt", so der Verein weiter. "Ergänzend zum Trainerteam stößt auch Roberto Dobrin hinzu. Er wird die Trainer sowie das Team in seiner Betreuerfunktion unterstützen."