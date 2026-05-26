FC Bad Bellingen präsentiert neues Trainerteam für die Reserve von PM/BZ · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Von links: Roberto Dobrin (Betreuer), Luca Bannwarth (Mannschaftsverantwortlicher), Kai Schillinger (Vorstand Sport), Ivan Stojanovic (Trainer), Frank Würzburger (Organisatorischer Vorstand) und Aldin Sisic (Trainer) | Foto: Verein

Der FC Bad Bellingen wird bei seiner Reservemannschaft mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison gehen. Nach der laufenden Runde werden sich die Wege des Vereins und von Gabriel Iordan trennen. Dies nach "acht erfolgreichen Jahren", wie der FCBB mitteilte. Iordan (38) war 2017/18 als Spieler zur Spvgg. Bamlach-Rheinweiler gestoßen und übernahm im Sommer 2018 das Traineramt des damaligen C-Kreisligisten. Bereits in der Saison 2019/20 gelang unter seiner Leitung der Aufstieg in die Kreisliga B. Nur zwei Jahre später folgte 2022 der nächste große Erfolg mit dem Aufstieg in die Kreisliga A. Nach der Fusion der Spvgg. und des VfR Bad Bellingen betreute Iordan das Team in dieser Runde schließlich unter dem neuen Namen FC Bad Bellingen II.

Der FC Bad Bellingen bedankt sich in seiner Mitteilung herzlich für seinen jahrelangen Einsatz, sein Engagement und die erfolgreiche Zeit – als Spieler und als Trainer. Beim letzten Heimspiel der Saison am vergangenen Samstag wurde Iordan offiziell verabschiedet. In der West-Staffel der Kreisliga A kämpft die zweite Mannschaft noch um den Klassenerhalt, muss die finalen drei Partien derweil allesamt auswärts bestreiten.

Von links: Kai Schillinger (Vorstand Sport), Gabriel Iordan (Trainer) und Frank Würzburger (Organisatorischer Vorstand) | Foto: Verein