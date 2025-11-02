 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ebrima Musu Jaiteh (links, gegen den Waldkircher Tom Fackler) erzielte das 1:0 für Bad Bellingen.
Ebrima Musu Jaiteh (links, gegen den Waldkircher Tom Fackler) erzielte das 1:0 für Bad Bellingen. – Foto: Achim Keller

FC Bad Bellingen mit Leidenschaft und Wille zum Befreiungsschlag

FSV Rheinfelden siegt souverän gegen angeschlagenen FC Wittlingen

Die Fußballer des FC Bad Bellingen zeigen im Duell beim FC Waldkirch die richtige Einstellung. Der Landesligist setzt sich mit 2:0 durch und hält die Gastgeber auf Distanz.

Gestern, 14:00 Uhr
Abpfiff

Im Vorjahr hatte der TuS Binzen sechs Anläufe bis zum ersten Auswärtssieg benötigt, heuer waren es sieben. In Mundingen vollendete Neuzugang Max Chrobok (zweites Spiel, zweiter Treffer) Ismail Demircis perfekten Pass in die Tiefe zum 1:0-Siegtor (44.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Chrobok (44.) Schiedsrichter: Grunenwald (Elsass).

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
Ein Spielerwechsel genügt, um die personelle Situation beim FC Wittlingen zu veranschaulichen. In den Schlussminuten der Partie beim FSV Rheinfelden musste sich Gerhard Sauer selbst einwechseln – wohlgemerkt als Feldspieler. Eine Aushilfstätigkeit, die dem 36 Jahre alten Torhüter nicht fremd, doch eher in den Wittlinger Reserveteams. Ob der Personalnot kam er nun zu seinem Debüt in der Fußball-Landesliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Chikwaira (19.), 2:0 Lokaj (32.), 3:0 Silva Ramos (34.), 4:0 Öz (44.), 5:0 Chikwaira (52.), 6:0 Mislimovic (55.), 6:1 Glattacker (73.). SR: Mayer (Freiburg).

Heute, 15:00 Uhr
Abpfiff

Auswärts sind die Lörrach-Brombacher in dieser Saison noch punktlos (fünf Niederlagen), dafür kann der Landesligist auf seine Heimstärke setzen. "Es war spielerisch nicht unsere beste Leistung, aber kämpferisch top", resümierte Trainer Thorsten Szesniak. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Binkert (9.), 2:0 Kapidzija (51.), 2:1 Benali (65./FE), 3:1 Binkert (90.+3/FE). Schiedsrichter: Frieske (Freiburg). Rot: Bouebari (90.+2/Bahlingen II/Notbremse).

Heute, 15:00 Uhr
Abpfiff

Das bis dahin seit zehn Spielen sieglose Schlusslicht Waltershofen erwies sich nicht als Stolperstein für den Landesliga-Dritten Weil, der an die Spitze herangerückt ist. Die Weiler Fußballer zeigten beim Aufsteiger eine starke erste Halbzeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Samardzic (8.). 0:2 Stöhr (20.), 0:3 Schepperle (34.), 1:3 Stählin (56.), 1:4 Stöhr (57.), 2:4 Wichmann (72.). Schiedsrichter: Weber (Sinzheim).

Gestern, 15:00 Uhr
Abpfiff

Über die Bedeutung des Duells musste beim FC Bad Bellingen nicht groß philosophiert werden. Am Samstag trat der Landesliga-Zwölfte beim Tabellen-14. FC Waldkirch an, bei einer Niederlage hätten die Bellinger Fußballer je nach Höhe in die Abstiegszone hinter die Gastgeber zurückfallen können. Überdies schleppten sie die magere Bilanz von zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen mit, vor allem lastete bei schwankenden Leistungen die Frage nach der richtigen Einstellung auf der Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Musu Jaiteh (53.), 0:2 Nunninger (90.+6). Schiedsrichter: Warken (Meßkirch). Gelb-Rot: Kopanka (18./FCW).

Aufrufe: 02.11.2025, 20:15 Uhr
