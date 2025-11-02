FC Bad Bellingen mit Leidenschaft und Wille zum Befreiungsschlag

Über die Bedeutung des Duells musste beim FC Bad Bellingen nicht groß philosophiert werden. Am Samstag trat der Landesliga-Zwölfte beim Tabellen-14. FC Waldkirch an, bei einer Niederlage hätten die Bellinger Fußballer je nach Höhe in die Abstiegszone hinter die Gastgeber zurückfallen können. Überdies schleppten sie die magere Bilanz von zuletzt nur einem Sieg aus sieben Spielen mit, vor allem lastete bei schwankenden Leistungen die Frage nach der richtigen Einstellung auf der Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Musu Jaiteh (53.), 0:2 Nunninger (90.+6). Schiedsrichter: Warken (Meßkirch). Gelb-Rot: Kopanka (18./FCW).