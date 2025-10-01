FC Bad Bellingen II setzt Spieler unter falschem Namen ein

Die Partie der Kreisliga A West des SV Eichsel gegen den FC Bad Bellingen II hat ein Nachspiel. Die FC-Reserve hat vorsätzlich einen Akteur unter falschem Namen eingesetzt. Dieser schoss zwei Tore.

er in der Statistik des Fußballspiels zwischen dem SV Eichsel und dem FC Bad Bellingen II vom vergangenen Samstag nach Auffälligkeiten sucht, wird erst einmal bei den Eichslern fündig. Sportchef Julian Rach, eigentlich Mittelfeldakteur, musste am fünften Spieltag der Kreisliga A West als Torwart einspringen. Daran war die 1:5-Niederlage aber nicht festzumachen.

In der zweiten Halbzeit musste Rach zweimal hinter sich greifen. Beim 0:4 und 0:5 drehte jeweils der Bad Bellinger Akteur mit der Nummer 17 jubelnd ab. Wie sich inzwischen nachvollziehen lässt, besteht zwischen dem Doppeltorschützen und jenem Akteur, der im offiziellen Spielbericht unter der Nummer 17 gelistet ist, aber keinerlei Ähnlichkeit. "Einer unserer Spieler hat am Sonntagmorgen gemerkt, dass etwas nicht stimmt", berichtet Rach, dessen Verein gegen die Spielwertung Protest eingelegt hat.