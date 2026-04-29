Fc Bad Bellingen holt zwei weitere Youngsters ins Rheinstadion

FCBB-Sportchef Kai Schillinger (links) mit Neuzugang Ivan Vukadin | Foto: Verein

Der FC Bad Bellingen arbeitet weiter eifrig am Kader für die kommende Spielzeit. Nun konnte der Landesligist zwei weitere junge, talentierte Spieler als Neuzugänge vermelden. Ivan Vukadin wechselt vom Freiburger FC ins Rheinstadion, Emir-Han Yücesoy kommt aus der A-Jugend der SG Auggen.

Torwart Vukadin "besitzt hervorragende Veranlagungen und durfte diese mitunter auch schon beim Bahlinger SC II unter Beweis stellen", heißt es seitens des FCBB. Der 21-Jährige befindet sich in seiner zweiten Saison beim Freiburger FC. Beim Landesligisten "befindet sich Ivan aktuell in der Reservistenrolle und ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen." Nach dem Abgang von Torhüter Oguz Ozan "mussten wir auf dieser Position nochmals nachlegen, um für die kommende Saison das Goalie-Team (um Kevin Zeller) zu vervollständigen", teilten die Bellinger mit.