Fc Bad Bellingen holt zwei weitere Youngsters ins Rheinstadion

Der FC Bad Bellingen arbeitet weiter eifrig am Kader für die kommende Spielzeit. Nun konnte der Landesligist zwei weitere junge, talentierte Spieler als Neuzugänge vermelden. Ivan Vukadin wechselt vom Freiburger FC ins Rheinstadion, Emir-Han Yücesoy kommt aus der A-Jugend der SG Auggen.
Torwart Vukadin "besitzt hervorragende Veranlagungen und durfte diese mitunter auch schon beim Bahlinger SC II unter Beweis stellen", heißt es seitens des FCBB. Der 21-Jährige befindet sich in seiner zweiten Saison beim Freiburger FC. Beim Landesligisten "befindet sich Ivan aktuell in der Reservistenrolle und ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen." Nach dem Abgang von Torhüter Oguz Ozan "mussten wir auf dieser Position nochmals nachlegen, um für die kommende Saison das Goalie-Team (um Kevin Zeller) zu vervollständigen", teilten die Bellinger mit.
Mit Yücesoy "konnten wir einen talentierten Tempodribbler für unsere Offensive dazugewinnen". Der 18-Jährige, der auch beim Freiburger FC ausgebildet wurde, durfte schon eindrucksvoll sein Können in der ersten Mannschaft des FC Neuenburg zur Schau stellen. In der Kreisliga A kommt er bisher auf 13 Scorerpunkte in 19 Einsätzen. "Zudem wird Emir-Han künftig mit seinen aktuellen Weggefährten Moritz Trogus, Adrian Steininger und Joshi Rinderle, welche gemeinsam das Finale des Junioren-Bezirkspokals erreicht haben, zusammenspielen", so der FC Bad Bellingen, der sich "stolz mit der Verpflichtung der beiden jungen und talentierten Spieler" zeigt.