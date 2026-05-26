FC Bad Bellingen holt Lukas Amann von den SF Schliengen

Von links: Kai Schillinger (Vorstand Sport), Neuzugang Lukas Amann und Holger Weh (Sportausschuss) | Foto: Verein

Der FC Bad Bellingen hat seinen Kader für die kommende Saison um einen weiteren Neuzugang erweitert. Wie der Landesligist mitteilte, konnte man Lukas Amann von den SF Schliengen verpflichten. „Lukas erwies sich in den vergangenen Jahren als Dauerbrenner der Sportfreunde und konnte mit seinen tollen Offensivmomenten auf sich aufmerksam machen“, heißt es seitens des FCBB. „Ob selbst als Goalgetter oder in vorbereitender Manier konnte der Offensiv-Allrounder bemerkenswerte Scorerpunkte sammeln“, verweist der Verein auf die Bilanz von 31 Toren und 22 Vorlagen in 143 Spielen.

„Im Verlaufe der letzten Jahre hielten wir Kontakt mit dem ehemaligen Bellinger Jugendspieler. Während seiner aktiven Zeit bei den Sportfreunden aus Schliengen entwickelte Lukas sich wirklich hervorragend. Durch seine Tempodribblings und seinen unbedingten Willen wird er unser Offensivspiel per sofort verstärken können“, teilte der FCBB weiter mit. „Nun ist der 23-Jährige bereit sportlich die nächsten Schritte gehen zu wollen. Wir freuen uns sehr, die Mannschaft mit einem charakterlich tollen Spieler und mit dessen fußballerischen Qualität verstärken zu können.“