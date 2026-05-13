FC Bad Bellingen holt Berisha-Brüder für die Reserve

Gemeinsam nach Bad Bellingen: Adnan Berisha (links) und Arjanit Berisha | Foto: Verein

Für die neue Saison kann der FC Bad Bellingen die ersten beiden Neuzugänge für seine Reserve-Mannschaft präsentieren. Mit Adnan und Arjanit Berisha kehren zwei ehemalige Bellinger Jugendspieler zurück und verstärken ab Sommer die zweite Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga A spielt.

Adnan Berisha ist aktuell in der Reservemannschaft des FC Auggen in der Kreisliga A aktiv. Der 23 Jahre alte Offensivakteur lief für Bellingen in der Saison 2021/22 dreimal in der Landesliga auf. Arjanit Berisha war seit dieser Runde beim Landesligisten FC Wittlingen aktiv, fällt dort seit November allerdings verletzungsbedingt aus. Der Mittelfeldspieler kann auf zwei Episoden bei den Bellinger Aktiven zurückblicken, die erste von 2018 bis 2022 in der Landesliga.