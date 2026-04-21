FC Bad Bellingen holt Ardian Pfeiffer ins Rheinstadion

FC-Sportchef Kai Schillinger (links) mit Neuzugang Ardian | Foto: Verein

Der FC Bad Bellingen hat eine weitere Personalie für die kommende Saison festgezurrt. Wie der Landesligist mitteilte, wird Ardian Pfeiffer im Sommer vom FC Auggen ins Rheinstadion wechseln. Der 22 Jahre alte Angreifer verfügt aus seinen beiden Jahren beim SV Ballrechten-Dottingen bereits über Landesliga-Erfahrung. Seit 2024 läuft Pfeiffer für den FCA, in dessen SG-Jugend er früher kickte, auf. Vornehmlich kommt er in der zweiten Auggener Mannschaft in der Kreisliga A zum Einsatz, kann bisher aber auch 17 Verbandsliga-Partien als Einwechselspieler vorweisen.

"Der Offensivmann fühlt sich im Sturmzentrum sowie auf den Außenbahnen am wohlsten. Ardian hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, wo das Tor steht. Es freut uns sehr, einen weiteren jungen und talentierten Spieler nach Bellingen holen zu dürfen. Mit seinem noch jungen Alter verfügt er über ein tolles Niveau, welches uns sehr schnell bereichern wird", heißt es seitens des FC Bad Bellingen.