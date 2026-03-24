FC Bad Bellingen bindet Eigengewächse

Von links: Marvin Herdt, Noah Koehly, Joshua Rinderle und Adrian Steininger | Fotos: Kai Schillinger

Der FC Bad Bellingen wird zur kommenden Saison weitere Eigengewächse in den Aktivbereich integrieren. Im Winter seien mit Offensivkraft Marvin Herdt und Defensivakteur Noah Koehly bereits zwei A-Junioren zu den Aktiven gestoßen, "im Sommer werdem im Hinblick auf die neue Saison zwei weitere Youngsters dazukommen", teilte der Landesligist mit.

"Mit Adrian Steininger und Joshua Rinderle binden wir ebenfalls zwei sehr talentierte Spieler, welche im bisherigen Verlauf der Saison schon die ersten Einheiten bei den Herren-Mannschaften absolvieren durften."Aktuell spielt das Duo noch für das U-19-Team der gemeinsam geführten SG Auggen. Steininger, der bereits sieben Kurzeinsätze in der Landesliga verzeichnet hat, "wird mit seinem Offensivspiel und seiner Torgefahr die Außenbahnen bereichern", so die Bad Bellinger. Rinderle werde den Defensivbund erweitern und "durch sein Tempo und seine starke Physis eine tolle Verstärkung sein".